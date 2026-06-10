《天龙八部》要角罕有叙旧掀回忆杀 石修逆天冻龄力压黄日华 杨盼盼外貌富泰弄孙为乐

78岁的石修近日在社交平台上，分享了一张珍贵的合照，瞬间勾起了无数剧迷的集体回忆。照片中，除了他自己，还有在TVB剧集《天龙八部》中，同剧拍档黄日华与杨盼盼，三位经典武侠剧的代表人物难得聚首，笑容灿烂，气氛温馨。这张合照不仅让粉丝们感叹岁月流转，更惊讶于三位巨星的保养之道，特别是三人中年纪最大的石修，脸上皮肤紧致，神采飞扬，与64岁的黄日华及68岁的杨盼盼同框，丝毫不显老态，其「冻龄」状态令人赞叹不已，成为网民热议的焦点。

石修于《天龙八部》演出被封「最帅慕容复」

三人均是80年代武侠剧的代表人物，黄日华与杨盼盼的合作最为人津津乐道的，莫过于1983年版《射雕英雄传》，黄日华饰演「郭靖」，杨盼盼饰演「穆念慈」，两人的角色关系深入民心，成为一代人心中的经典。在此之前，他们也曾在1981年的《佛山赞先生》中有过合作。而石修与杨盼盼则在1981年的《杨门女将》中分别饰演江上风和杨九妹，同样是观众熟悉的组合。此外他们在《天龙八部》中，石修的演出，被封为「最帅慕容复」，黄日华则饰演「虚竹」，加上杨盼盼饰演的「木婉清」，戏内角色虽然没有太多交杂，但他们在现实中却成为了多年好友，情谊深厚。

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杨盼盼当单亲妈妈现时弄孙为乐

杨盼盼除了与石修和黄日华叙旧外，近日她也分享了带外孙女出街的照片，照片中杨盼盼尽心尽力照顾外孙女，又带她去买帽买衫，装扮一番，画面治愈。杨盼盼曾于1986年认识了1名会计师，翌年双方到美国结婚，但这段婚姻最终因双方性格及生活圈子差异太大，而选择离婚。离婚后，杨盼盼独力抚养女儿杨慈悦，如今女儿已结婚成为人妻，更在2024年荣升妈妈，让杨盼盼得偿所愿升格做外婆，现时享受弄孙为乐的幸福时光。

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