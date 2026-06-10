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郑中基前经理人何庆湘为复出试水温？  自爆获多人支持欲亲自报答  曾被传怀前老板骨肉

影视圈
更新时间：22:00 2026-06-10 HKT
发布时间：22:00 2026-06-10 HKT

前年8月，歌手郑中基（Ronald）无预警在社交平台宣布，因其经理人何庆湘（湘湘）存在「工作及道德操-守问题」，决定即时终止与她及所属的「机动娱乐」所有合作。此举震惊娱乐圈，坊间随即有传闻指，何庆湘介入了郑中基与太太余思敏的婚姻，更有流言称她已怀有身孕。事件曝光后，何庆湘彻底消失于公众视野。

何庆湘为复出试水温？

沉寂近一年半后，何庆湘于今年二月才首度在社交媒体上「蒲头」，分享与爱犬的合照，但之后便鲜有更新。直至近日，她再次罕有地更新动态，似乎在为重返幕前试水温。

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何庆湘自爆获多人支持

何庆湘在Instagram的限时动态中感性地写道，最近收到了一些意想不到的私人讯息，这些讯息来自一些从未见面但非常支持她的陌生人。她表示：「连我自己都冇recognise（认出）自己做过嘅嘢，居然仲有人记得，真系好感恩。」文末更表示希望能有机会与这些支持者见面，亲自向他们表达谢意，流露出渴望与粉丝重新连结的意愿。

何庆湘疑为复出铺路

除了这番感言，亦有粉丝在社交平台Threads上留言，感谢她过去在「机动电视台」幕前工作带来的欢乐，何庆湘也亲自回复：「令人开心都系件好开心嘅事」，并感谢对方支持。种种迹象显示，在经历事业与名声的低谷后，她似乎有意为复出铺路。

郑中基何庆湘曾互动亲暱

回顾这场风波，在郑中基发出「割席」声明前，其当时的妻子余思敏曾发出一个充满警告意味的帖子，暗示「有大事即将来临」，并标注了郑中基、何庆湘及相关人士，引发外界无限揣测。随著郑中基正式宣布解约，关于两人关系暧昧的传闻甚嚣尘上，一段旧影片更被翻出。片中何庆湘与郑中基互动亲暱，眼神充满爱意，被网民指为两人关系不寻常的「证据」。其后，郑中基承认与余思敏正办理离婚手续，更让这段三角关系的传闻显得扑朔迷离。

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