火遮眼丨谢苗32年后重遇周润发 感谢当年红包与读书建议 谷垣健治不介意列作三级片：等未成年观众长大后看

电影《火遮眼》今晚举行武林高手群星首映礼，获嘉宾吴彦祖、张晋、伍允龙、钱嘉乐、汤盈盈等撑场。导演谷垣健治受访时透露，他为男主角谢苗度身订造角色，开拍时已锁定由他担演。两人相识多时但首次合作，谷垣健治大赞谢苗以真心演绎打戏，令人感动。谢苗提到其中一场以锤子追打的戏份，拍摄多次都不成功，最后一次在运气下成功；他又为另一场追逐戏练跑了三日，并笑说自己现在跑得很快。打戏中他最多以一敌十五，坦言从9岁开始拍动作戏，也感到不简单，依靠经验及通过训练才能完成。

周润发心中谢苗仍是小孩

谢苗提到早前重遇周润发，二人已32年没见面，重逢后恢复联络。他多谢发哥当年建议他回去读书。被问到当时是否获发哥给予5千元红包？他表示钱多少不重要，那是一份心意，又笑说发哥再见面时还问起他的妈妈。他笑指自己已42岁，已不需要妈妈陪在身边，可能在发哥心中他还是个小朋友。

谷垣健治获《九龙城寨》幕后团队捧场

另外，谷垣健治最近忙于拍摄《九龙城寨之终章》，他表示之前拍摄时知道有传媒拍照，也特意穿上《火遮眼》电影T恤。说到《九龙城寨》的幕后团队这晚都来捧场，被问到会否担心《火遮眼》被列作三级片而缺少未成年观众？谷垣健治表示可以等他们长大后再看。

