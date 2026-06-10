港姐2026｜20岁袁文慧参加过选美有演出经验 有份拍《九龙城寨之终章》

《2026香港小姐竞选》今日（6月10日）有47名参选佳丽可以入围进行第二轮面试，大会安排佳丽们12时15分到达电视城集合。报称是学生的袁文慧 ( Naomi)，上年曾以19岁之龄参选第35届亚洲小姐竞选全球大赛香港选区赛事，现年20岁的她成功晋身第二轮面试。

参选为学习更多

另外，袁文慧不时上载生活照及出席社交活动的点滴到社交网站同粉丝们分享，就见她有多次台上演出的经验，她更有份拍摄电影《九龙城寨之终章》。早前《星岛头条》就在电影拍摄现埸，见到她身穿闪片低胸连身裙，配衬一头80年代hit爆的「扫把头」发型出现。

Naomi接受传媒访问时，被问到觉得自己是否属于中上水平？她就谦虚地表示：「名次不紧要，参选主要是来学习多啲嘢。」谈到对演戏有少少经验，她就话不觉得特别优秀，广东话方面会继续提升。