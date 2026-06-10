ToNick主音赵善恒与纹身师女友Kylah结婚 亲手纹上专属婚戒 曾跟旧爱谭杏蓝陷出轨罗生门

乐队ToNick主音赵善恒今日（10日）于社交平台，宣布与纹身师女友Kylah Chan拉埋天窗，正式结为夫妻，并上载了多张与爱妻Kylah在美国赌城拉斯维加斯拍摄的甜蜜合照，亲证两人修成正果。照片中的两人都流露出无比幸福的笑容，赵善恒更深情地写下「The Futures Looks Pretty Good With You。」（与你在一起的未来看起来很美好）作为爱的宣言，闪瞎一众网民。这场婚礼当中最别具心思的亮点，是一对新人并没有选择传统的实体结婚戒指，而是极具艺术气息地以颜料，在双方无名指上亲手纹出独一无二的「专属婚戒」，不仅打破传统框框，更完美契合了Kylah作为纹身师的艺术背景，做法浪漫又特别。

赵善恒与老婆不停甜蜜放闪

自从赵善恒公开认爱Kylah后，两人便开启了「放闪模式」，爱得相当痴缠。他们不时分享生活点滴与甜蜜合照，无论是日常出游还是节日庆祝，都能见到两人出双入对的幸福身影。对赵善恒而言，这段感情不仅是爱情的滋润，更是他人生低谷中的强大后盾。

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赵善恒经历分手丧父致患抑郁

赵善恒迎来这份幸福之前，曾与女星谭杏蓝有过一段长达十年的爱情长跑。两人的恋情曾被外界视为圈中的金童玉女，可惜这段感情最终未能开花结果，双方于2023年正式宣布分手。这场分手风波在当时闹得沸沸扬扬，赵善恒事后曾坦言，结束这段十年情加上当时经历父亲离世的双重打击，令他一度崩溃，甚至患上了抑郁症。

传赵善恒出轨谭杏蓝好姊妹

赵善恒与谭杏蓝分手后，突然传出当年其实是男方出轨在先，有传他早于2021年便已经秘密搭上了谭杏蓝的昔日好姊妹兼化妆师，也就是现任妻子Kylah。但旧爱谭杏蓝火速放低过去，并已于2024年顺利出嫁成为幸福人妻，如今赵善恒亦与Kylah修成正果，许下终身承诺，昔日的恩怨是非，终于画上句号，两人各自找到了属于自己的归宿。

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