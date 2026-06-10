双声演唱会丨谭辉智缔造中年奇迹 罗启豪忍泪自揭AI片爆喊之谜

《罗启豪谭辉智双声演唱会》日前圆满完成，这次也是罗启豪(Ramon)和谭辉智红馆处男演唱会，两人各自送上个人单曲，罗启豪自弹自唱；谭辉智大跳Sodapop，为观众带来连串惊喜！连捧谭辉智场的狄波拉(拉姑)也投入到和陈淑芬起舞。

谭辉智罗启豪大唱1984年经典金曲

当晚座无虚席，开场大屏幕上播放Ramon与谭辉智的特效动画片为演唱会揭开序幕，他俩穿上黑色闪片装束登场，并唱出特别制作的串烧歌《双声七分串》，包括《今天等我来》、《想说》、《不要重播》、《敢爱敢做》、《屈到病》、《听海》等多首广东及国语金曲。接著二人火速换衫，化身成白马王子出场献唱他俩出生年份的1984年度《飞跃舞台》、《始终会行运》、《爱在深秋》、《偶遇》、《伴我启航》、《等》、《你令我快乐过》、《天籁》、《零时十分》和《无敌是爱》等金曲，耳熟能详的歌词和旋律令现场观众跟着一起合唱。

罗启豪揭开落泪之谜

一向笑脸迎人、看似冷静淡定的Ramon自弹自唱陈百强金曲《我的故事》，原来在个唱揭幕时，已被感动得几乎落泪，Ramon忆述：「当舞台缓缓升起，我真系唔相信有咁多观众入嚟睇我同辉智嘅演出，但唔可以一开场就喊，唯有尽力去强忍泪水！去到最后一首《今天等我来》，系我同辉智嘅结缘之歌，一听到歌曲前奏，好多回忆涌上心头，特别系呢几年间所发生嘅一切，心里面都真系非常感动！」Ramon确实非常感性，演唱会尾声播出制作花絮，其中一幕可见Ramon哭成泪人，看得观众十分揪心，但即场未有透露原委，Ramon解开谜团：「系因为旦哥（创作总监郑丹瑞）第一次将开场𠮶条AI片畀我同辉智睇，回忆返之前咁多年以为要放弃音乐、摆低音乐，竟然有呢个奇迹发生喺自己生命里面，真系好不可思议、好感触，一时间忍唔住喊咗出嚟！」

谭辉智台上幽默互动

及后谭辉智出场献唱他单曲《娱初》，他说：「其实我由细到大嚟过红馆都有50次，但系次次都系坐喺山顶位，好少坐喺前排。山顶嘅朋友，你哋好吗？呢个系例牌嘅指定动作，我有好多疑问，以前嚟红馆就成日丧嗌，我谂啲歌手其实见唔见到我哋嘅呢？又或者听唔到我哋讲嘢嘅呢？不如证实一下，你哋嗌呀！」现场观众即时大叫辉智，亲身实测后的谭辉智开心说：「原来系听到，真系好有Feel呀，原来红馆系可以咁Crazy！」接下来辉智大展舞技跳唱《热身要在冧低前》，并发挥幽默本色问在场观众：「型唔型啫！大家睇完记得洗眼。」

谭辉智罗启豪斗唱

赵增熹弹奏歌曲《GOLDEN》及《阿Lam日记》，让Ramon与辉智即场大比拼斗高音及长气，尽显两人歌唱技巧，台下掌声不断。及后Ramon与辉智于Dance Medley环节向在场观众示范抹窗及游泳手势，并呼吁观众高举演唱会发光手套齐齐互动，二人紧接劲歌热舞表演一系列快歌《打雀英雄传》、《忘情森巴舞》、《极速》和《脱掉》等。谭辉智大跳Sodapop晒舞姿。

罗启豪谭辉智真情剖白

在最后环节Ramon分享感受：「我真系有好多说话想讲，觉得呢个梦系咪就嚟要醒呢？但我知道今晚嘅梦同平时嘅梦系唔同，只要记得今晚嘅画面就会俾到力量我，同埋要多谢鼓励我同相信行到今日嘅你哋。」辉智说：「我其实好少讲啲感性嘢，我个人比大家嘅感觉好似冇嚟正经，HeaHea哋，我要为自己做少少平反，我唔系好叻讲嘢，但我好珍惜所有嘅粉丝Faiters，每一次见到你哋，我都尽量去记得你哋每一个，都会尽量揾啲方法同你哋倾偈！其实我系冇乜Friend，个个都知我难搞，好难相处。」Ramon则表示：「你当唔当我系Friend先？」辉智回应：「我梗系当你系Friend，我都有自知之明，识到咁多人对我嘅人生真系形容唔到，其实我都好钟意自己一个，当然系未认识我老婆之前，多谢你哋，我会珍惜你哋每一位。」

「中声」好友全员力挺见证奇迹

最后他俩以一曲《今天等我来》为全晚演唱会画上完美句号。Ramon和辉智完show后非常感谢「健康•旦」今次对他们两人的信任和支持，也要多谢包括出品人陈淑芬和马荣成、演唱会总监萧潮顺、创作总监郑丹瑞等。另外当晚一班《中年好声音》家族成员李佳、颜志恒、古淖文、刘威煌、支喾仪、丁文俊、林彦言、魏嘉信、沈宗贤、冯志豪等拉队撑场，颜米羔开完工直奔红馆看骚。

罗启豪自评八十分

完骚后翌日醒来，Ramon仍难以相信，自己完成了一个红馆演唱会，对于当晚表现，他说会给自己八十分：「我对《阿Lam日记》好有期望，尽管反复练习过无数次，最后都系『𠼱』咗两个字，呢度扣咗自己好多分！」相对较满意部分，Ramon会选自弹自唱《我的故事》，这也是反应最热烈的其中一首歌，他说：「呢首系我返香港后先至有机会听到、为演唱会新学嘅歌。第一次听已经深深爱上，旋律歌词都好触动到我；为咗配合歌名，演出时大荧幕上播出我咁多年所画嘅画，俾大家认识我音乐以外嘅另一面，效果我都好满意！」

罗启豪贴地搭地铁去红馆

另外，完骚后，Ramon将会陆续在社交平台更新演唱会的影片日记，第一条影片揭露当日他竟然是搭地铁前往红馆，成为极少数搭地铁去红馆「开工」的贴地歌手，他微笑道：「工作人员听到都觉得好出奇，但其实我一向以效率为先，亦钟意一边行路一边睇风景，加上我当日冇乜嘢要攞，屋企出发搭两个站就到，然后一出站过条马路就系红馆，好直接就觉得一定系搭地铁！」毫无疑问，从筹备到正式演出，今次演唱会势将成为Ramon毕生难忘的美好回忆：「每一次开会、每一次练舞、每一次彩排、每一次录音、同辉智一齐签八千个手套嘅经历，仲有呢个舞台，现场嘅欢呼声同掌声，望住在座每一位观众、家人、朋友、豪壳嘅画面，我都会永远记得！」