港姐2026丨次轮47位佳丽全直击 百万网红温思婷捏鼻验证秒速快闪 悉尼法律学霸姊妹内斗

《2026香港小姐竞选》今日（10日）在将军澳电视城进行第二轮面试，经过首轮淘汰后，大会安排47位佳丽与传媒见面，当中有7位新面孔来自海外，新面孔当中，有两位姊妹花参与同届《港姐》，20岁的卢蔚晴先首先亮相，她透露在悉尼大学修读法律系，是位高材生，不过衣著方面要下点苦功，因有点似睡裙。至于卢蔚琳透露从温哥华回港，今年22岁，谈到名字听起来非常熟，她说：「刚刚那位是我妹妹！」

新面孔登场镜头前展现自信

其他新面孔包括26岁的郑文雅，从越南回港参选，从事会计行业、23岁陈景来回深圳是一位学生。而23岁周芳姿在港大读硕士，26岁张芷明从事IT行业，以及墨尔本回港参选的27岁陈雨薇，继续在镜头前展现自信。今年统筹经理姜伟在首轮面试上曾表示因时间较紧逼，第二轮面试三星期后启程拍摄外景，8月底进行决赛。

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温思婷被质疑整容拒碰鼻证实

「百万网红」温思婷今日以一身红裙亮相，问到在社交平台上名为「温思儿」？她表示，两个称呼都可以，问是否已向网民透露参选，她指大家都知道了。对于被质疑整容，她称绝对没有，有记者问她可以自己碰一下鼻证实？她即「O嘴」快步离开。而王韵婷表示不介意被家姐爆料，因为她比较少讲话较文静，但见传媒时再被问到，是否如家姐所言多人追？她即现「天然呆」未懂回应，再被追问背后纹身意思？她表示：「系好好嘅意思！」便急步离场。莫家盈今年25岁，她透露曾在多伦多参选华姐，谈到场外被影到衣服滑落？她表示是衣服问题，已处理好。而吴宛锶在场外被外影到衣服滑落，问会否怕走光？她闻走光二字即拉一拉衣服，问因减肥导致衣不称身？她说：「我没有减肥。」至于18岁李欣颖有与年龄不相称的自信，身材亦非常抢镜，问对身材有自信吗？她表示一直有做运动，妈咪在参选上提点她，亦非常支持，因知道她喜欢幕前幕后，以及电影相关工作等。