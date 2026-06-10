「翻版唐诗咏」曹思诗美国产女做阔太 晒5卡巨钻大翻身 曾为旧爱孭630万巨债众筹被嘲无脑

有「翻版唐诗咏」之称的曹思诗（CC Cho）去年4月大晒戴在无名指上的5卡水滴型巨型钻戒，疑似有新恋情兼低调闪婚后，近日又再传出喜讯，日前曹思诗在IG宣布在美国洛杉矶顺利诞下女儿：「My girl first day in this world（我的女儿来到这个世界的第一天）。」

曹思诗替旧爱孭起巨债「紧急众筹」

曹思诗在2009年在香港动漫节「ACG IMAGE GIRL大赛」夺冠入行，曾签约TVB做艺人，不过演出都是演闲角，如宫女、妓女及食客等，离巢后加入王晶公司做「晶女郎」，发展亦不大，最后转行做保险！在2019年更因替旧爱作担保人而孭起630万巨债，其后她曾在网上众筹并公开个人银行帐号作「紧急众筹」，被网民嘲笑「无脑」。

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曹思诗今次是到美国洛杉矶分娩

跃升做阔太的曹思诗今次是到美国洛杉矶分娩，两母女在医院逗留24小时可获准出院，她留言大赞医院服务周到：「美国医院好好，有驻场摄影师，Day1梗系要影返啲相留念。」另一张照片则由护士从高角度拍摄正在床上的囡囡，曹思诗以英文留言：「这个小家伙多么娇小。」曹思诗去年在IG限时动态贴上一段影片，片中见到她左手的无名指上，戴上一只水滴型的巨型钻戒，目测估计有5卡，非常闪烁耀眼。曹思诗曾留言说：「You know me so well !全世界最了解我的男人。」图下再留言：「So beautiful ! 终于有时间欣赏下。」其后曹思诗再贴上与男友手勾手的倒影相，甜蜜满泻，但曹思诗未有透露是闪婚与及男友的身份，

曹思诗演艺路兼感情路非常坎坷

曹思诗不单演艺路不顺畅，甚至连感情路非常坎坷，她曾自爆在2019年为拍拖8年的前男友欠下逾千万债务，甚至每日收到过百个追债来电，无助得曾想自杀。当时遇还因为在网上紧急众筹，更提供了个人银行户口，称卖楼后会还钱，却引来网民嘲笑「无脑」。曹思诗用心经营副业，曾与友人合资开泳衣网店，后来性转行做保险从业员，虽然不被看好，但她仍鼓励自己：「当初想做保险𠮶阵时，10个有9个都唔睇好，讲咗一堆负面嘅说话，好彩我坚持自己嘅信念，只系短短5个月时间，我终于可以同睇死我嘅人讲声，多谢你哋！你哋系我嘅推动力，越话我唔得嘅人，我就越要得。」有9个都唔睇好，讲咗一堆负面嘅说话，好彩我坚持自己嘅信念，只系短短5个月时间，我终于可以同睇死我嘅人讲声，多谢你哋，你哋系我嘅推动力，越话我唔得嘅人，我就越要得！」

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