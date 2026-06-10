吴文忻离世｜彭秀慧公开吴文忻最后身影！姊妹相拥画面惹鼻酸 心痛悼念40载挚友约定天堂相见

吴文忻昨日（9日）在医院睡梦中安详离世，终年51岁。吴文忻在抗癌的两年多里，为了两名年幼的女儿，曾跨越香港、泰国及深圳三地寻求各种治疗，展现出极为顽强的生存意志，吴文忻的家人和好朋友曾透露吴文忻在周日晚入院，两个囡囡也有和妈妈道别，女儿们将会由前夫陈剑照顾，稍后再公布后事安排。

彭秀慧与吴文忻约定「下次天堂相见」

与吴文忻相识超过40载的儿时玩伴彭秀慧（Kearen），面对挚友的骤然离去，心情久久未能平伏。今日（10日）彭秀慧在IG撰文并贴出两人昔日的珍贵合照，字里行间充满著对这位「最老朋友」的不舍与思念，彭秀慧更与吴文忻约定：「下次天堂相见，等你说一句『又系你呀』，『系我呀，宝贝。』」

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彭秀慧贴上合照撰长文忆故友

吴文忻与彭秀慧识于微时，两人从小一起长大，见证了彼此人生中无数个重要时刻，由少女时代步入演艺圈，再经历人生的起起跌跌，情同姊妹的关系，彭秀慧今日在IG贴上合照忆故友：

5月26日 这是我看著你最后一次站起来



那天我们经过了几番折腾

终于在酒店房安顿下来

因为看到久违的阳光普照

你的精神和心情马上好起来

然后你坚持要靠自己用力站起来



你站起来 我牵著你

我们对望

同一秒我们同时想起了

对上一次互相牵着手是

中二那年我们pair up 跳牛仔舞参加PE堂考试

我们的选曲是刘美君的《一见钟情》



这一刻才想起

《一见钟情》原曲是

the Beatles 的《I saw her standing there》



差不多40年前拣的歌原来有其意思

那是美好而充满希望的一天。



之后的故事 如过山车

但不管如何 人生的难关闯过了

在我眼中 你终于走过了这段不容易的路

大家都向你道别 向你致敬

为你的坚毅而感动

为你所留下的精神而骄傲

吴文忻 你做到了



未来一小段日子 可能我会因为

不再需要天天挂心 北上南下

而有点不惯

但今天看到你带著微笑仿佛在熟睡的样子

我想告诉你 我同样在微笑

内心感到无比踏实和安慰



我最老的朋友 我爱你

万里长城长又长

我们友谊比它长

下次天堂相见

等你说一句 「又系你呀」



「系我呀，宝贝。」

吴文忻临终前身体虚弱仍积极抗癌

吴文忻最后一次公开露面是现身草蜢演唱会，她曾在IG贴了一段短片并说：「感谢草蜢给了我很多青少年时的回忆，蔡一杰还下了台揽住我锡咗一啖，超兴奋，有点受宠若惊，杰哥，我们要一起努力，加油！」不过吴文忻透露称受抗生素和类固醇药物副作用的影响，出现反胃作呕兼难以进食，而且「每晚又瞓得好差」，往后吴文忻未有再更新IG。在彭秀慧公开的片段所见，吴文忻坐在轮椅上，由「老Best」彭秀慧推著外出晒太阳，虽然因癌细胞扩散及治疗而显得虚弱，但她对著镜头展露极具感染力的灿烂笑容，不时向彭秀慧表达爱意与感谢。在第二段影片中，吴文忻在旁人的鼓励下咬紧牙关、专注地深呼吸，并尝试依靠自己的力量去站起来，尽管每一个细微的动作都伴随著身体的痛楚，但她的眼神却无比坚定。

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吴文忻抗癌路一直获彭秀慧陪伴在侧

在吴文忻抗癌的路上，彭秀慧一直陪伴在侧，给予无限支持。在挚友离世消息公布后，彭秀慧曾于IG限时动态上载影片悼念好姊妹，片中可见，戴著头巾、身穿粉红色上衣的吴文忻，俏皮地躲在升降机门旁，准备给刚从升降机走出来的彭秀慧一个惊喜。两人见面一刻，又惊又喜，随即紧紧相拥，场面温馨感人。早前，彭秀慧更亲自为好友筹办了一场「生前追思会」，让吴文忻能在人生最后阶段，与所有爱她和她爱的人好好道别，不留遗憾。当时，彭秀慧还特别配上本地女子组合雷同二友《让时间变慢》的歌词为好友打气，字里行间满是不舍与温柔：「幸福若有限时 尽情地吃喝 可不可以 血管挤逼也不管了 这刻开心才是最紧要…愿我们与忧虑都失散 不去烦 明天的重担 几许风雨都不谈 捉住这秒浪漫 让时间都变缓慢……」

面对彭秀慧与一众好友的贴心安排，吴文忻生前接受访问时也表达了无尽的感激，让她能够以豁达的心态看待生命的终点：「能将死亡攞出嚟讲，反而仲好，代表你克服咗死亡嘅恐惧。呢场聚会好似系一个能量满满嘅加油站，令我重新振作面对接下来挑战。」