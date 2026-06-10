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香港小姐2026面试丨 第二轮面试佳丽逐个睇 高质大热成功进入 《冲上云霄》童星林颖彤获猛人加持（不断更新）

影视圈
更新时间：13:08 2026-06-10 HKT
发布时间：13:08 2026-06-10 HKT

《2026香港小姐竞选》在6月2日展开了第一轮面试，当日84位参选佳丽于电视城首晤传媒，当中不乏打扮性感、身材出众的高质靓女，但风头不敌「特别版」面试佳丽，她们以「惊艳」打扮，气质独特的外貌，在网上掀起话题。今日（10日）进行第二轮面试，大会安排佳丽们12时15分到达电视城，不过有多位面试佳丽提早抵达》，《星岛头条》现场直击佳丽们进入电视城面试情况。

高质参赛者成功进入第二轮面试

不少高质参赛者成功进入第二轮面试，当中包括就读城市大学工商管理系的27岁汤家琳，快将毕业的汤家琳对参赛表示有信心，并表示能进入第二轮面试感开心。家姐是前tvb员工、现年25岁的王韵婷（Rita）、身形高䠷的邓匡闵（Ada）、《冲上云霄》童星林颖彤顺理成章再现身。

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