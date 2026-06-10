VIVA成军两周年推新团歌 VALC张鈊贻操刀西班牙文Rap词诉说热爱奋斗：好钟意「挨苦」

由李晞彤（Carina）、姜咏鑫（Ada）、马思惠（Macy）及张鈊贻（VALC）组成的VIVA成军两周年，VIVA推出全新团歌《La Vida》，除了纪念四人两年以来齐齐走过的路，亦是继《BABY Savage》获得四台冠军后，另一强势作品。

VALC钟意先苦后甜

新歌《La Vida》当中，继续由成员VALC主理Rap部份，今次更出动西班牙文！VALC解说歌名是西班牙文，所以歌词亦想添加一点西班牙文元素，她又开心share，指中学时期读过西班牙文，这次填Rap可以学以致用，十分有意思。说到最喜欢的歌词，VALC坦言是西班牙文Rap词，「翻译做英文系『Do you know how much I’m in love with this fight?』relate返而家做嘅工作，无论有几难，但其实我系好钟意呢种tough。」她又笑说：「我谂我哋呢四个女仔都系咁坚强、都好钟意做呢样嘢，好钟意『挨苦』，先苦后甜。」

Carina认定队友如家人

经过两年的相处，队长Carina坦言由好早开始已经认定VIVA成员是家人般的存在，「我同Ada一早已经识，VALC同Macy都系入到VIVA先认识。用咗两年时间培养呢个亲密关系，好感谢佢哋会肯为大家改变自己。」Carina特别提到，今年自己推出solo歌曲，过程中反而更感受到其余三人的支持，「以前冇咁有feel，而家佢哋用言语同行动去表达支持，我哋真系越嚟越似一个family。」

Macy珍惜彼此磨合的缘份

Macy直言认识新朋友，无论甚么关系都要慢慢磨合，「始终会有人行得快，有人行得慢，可能Carina同Ada系跑嘅速度，我同VALC就好似龟咁样。好多谢佢哋肯慢落嚟，而我哋又可以见到佢哋嘅变化而变化，好感谢呢份缘份。」

Ada把VIVA放第一位

Ada则笑着谓，一开始自己跟Carina真的行得比较快，经常很给力的想大家一起做很多事情，「但知道唔系大家都咁快。过咗两年，我反而开始变慢咗，而家俾佢哋三个催番转头，哈哈。好好彩，喺调整自己步伐嘅时候有佢哋嘅鼓励。我发觉我每一次许愿，VIVA都系出现喺第一个愿望入面，所以其实我真系好爱VIVA，多谢你哋。」