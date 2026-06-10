拾荒法师丨何超陈子聪新作入围富川国际奇幻影展 忆当年为救病危老公失约韩国今终弥补遗憾

由852 Films出品及制作、陈子聪监制，何超、Iman（二蚊）、陈家乐、张文杰主演，彭氏兄弟执导的超自然犯罪惊悚片《拾荒法师》（The Mage），今日宣布获邀参加韩国富川国际奇幻影展并举行世界首映，同时发布30秒宣传片。导演彭氏兄弟以惊栗及悬疑片见称，这次与何超及陈子聪成立的852 Films合作，电影获邀参展，对剧组是强大肯定，而影展对电影更表达出高度重视，除了《拾荒法师》的世界首映外，更加开一场于周末放映。大会同时邀请剧组出席影展开幕礼，何超、陈子聪、Iman及彭氏兄弟将盛装出席。

何超突破形象演侠女拾荒者

何超在片中突破形象，饰演带有侠女气质的拾荒者。对于电影参展，她表示：「对韩国的影展，我总怀著一份歉疚。数年前，我受邀担任另一个韩国影展的颁奖嘉宾，没想到就在颁奖礼前夕，突然接到老公（陈子聪）在澳洲病危的消息，只好临时缺席，连夜赶赴澳洲照顾他。至今，我仍对那次的失约深感抱歉。而这一次，《拾荒法师》获邀参加韩国富川国际影展，更成为这部电影的国际首映。我不仅能与已重拾健康的陈子聪一同出席，还带著公司超级新人Iman一起前往。在荣幸之余，也终于弥补了当年的遗憾。」

陈子聪病愈复工后首部作品

这亦是陈子聪病愈复工后首部作品，他表示：「这是一部supernatural thriller ，把香港传统的玄幻元素与新派的探案风格结合，希望给观众带来崭新的感觉，最惊喜的是从这部电影，我们看到一位非常有天份的新演员Iman，他必定成为一位很国际化的演员。」

Iman二蚊首次拍港片便获影展邀请

Iman首次演出港产片便获邀参展，他说：「我真的很自豪能够参与这个项目，尤其是这是我第一次接触电影演出。我很期待观众能看到我的表演，但最让我兴奋的是，能为国际观众打开一扇窗，让他们一窥中国文化、哲学，以及对生命、死亡和来世的看法。作为一个外国人，透过这部电影学习的过程非常迷人，我相信国际观众会被深深吸引，并准备好迎接《Mage》宇宙即将到来的更多内容。」

彭氏兄弟重临富川电影节「不忘初心」

彭氏兄弟表示：「我们两兄弟多年前已很荣幸到韩国电影展，作品亦屡次得到评委嘉许获奖！这次又再带著《拾荒法师》重临韩国富川电影节，确实有一种创作者『不忘初心』的感觉。」宣传片中，何超饰演的拾荒者形象鲜明，更由救人者被误当杀人者，一开首大叫「我冇杀佢呀！我系想去救人呀！」充份表现其演技，加上被水困在床中、施法对敌，以及Iman惊惧的表情等画面，展现强烈惊栗与悬疑感。

