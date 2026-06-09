《步步惊心》爆红男星韩栋冇工开？「九阿哥」直播哭诉：没戏拍干直播 火速发文揭真相

曾在经典古装剧《步步惊心》中以「九阿哥」一角打开知名度的内地演员韩栋，近日在内地社交平台疯传一段他「哭诉」的影片，内容引发热议。片中，他看似感伤地「抹泪」，诉说自己最近没戏拍，因此才做抖音直播，可是流量也不多，让不少网民心疼，并掀起对中年演员生存现况的讨论，话题一度冲出微博热搜。然而，这段影片其实充满了玩笑与娱乐效果，韩栋本人也火速发文澄清，强调一切只是被断章取义的误会。

韩栋影片疯传引发热议

事件源于韩栋在直播中与粉丝的互动。为制造娱乐效果，他拿起纸巾夸张地假装拭泪，开玩笑称因为没戏拍，只好转行直播，还提及流量不如预期。然而，这段充满戏剧性的「表演」片段被单独截取并在网上迅速传播，让许多不明就里的观众信以为真，纷纷表示同情，认为这反映了非一线演员在影视圈的艰辛。不过，也有看过完整直播的粉丝指出，这纯粹是韩栋的幽默互动，只是被部份带话题的帐号过度解读。

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韩栋高EQ回幽默化解乌龙热搜

随著话题持续发酵，韩栋本人迅速在个人微博上做出回应。他以幽默的口吻表示，看到自己登上热搜时先是激动，细看直接天塌了，并郑重澄清：「别真信！！！没哭！！！」。他解释，直播内容仅是与朋友及粉丝间的轻松玩笑，并非真实的情绪崩溃，同时还附上一张自己流泪的表情包自嘲「已老实，求放过」，高EQ的回应方式成功化解了这场乌龙事件，也让粉丝们松了一口气。

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