李居明宣布加开「当代青年粤剧团」 已物色四位年轻两生两旦：不影响大老倌演出机会

李居明在戏曲中心举辧「新光当代戏剧节」，今晚率先上演粤剧《金玉观世音》，因此李居明连同两位主角蓝天佑和郑雅琪及当代粤剧团团长王昆穗进行拜神仪式。

李居明算过四位年青演员八字

李居明开心宣布，「当代粤剧团」正式加开「当代青年粤剧团」，他早前已经物识了几位年青一辈未来将会大红大紫的演员加入，问到事前是否需要算一算他们的八字？李居明笑指，自己是堪舆学家当然会做这一步，所以已经找到答案，已找到四位年青一辈演员两生、两旦加入。

李居明获王昆穗建议延续戏宝

李居明指出，四位演员已经拥有各自一批的粉丝，而且位位都是高水平的演出者，所以将会开放自己拥有的37套戏宝，正与他们洽商在剧团中一年演出两至三套粤剧。问到此举会否影响到旧有大老倌的演出机会？李居明解释，绝对不会，因为这次他是增加原有在粤剧上投资的一倍去建立这计划，他又指出，原来此计划是来自王昆穗的建议：「王昆穗对我说， 10年后或20年后，原有的大老倌能否继续演我的戏宝呢！有了「当代青年粤剧团」戏宝便能延续下去，否则便会一代人退休，戏宝也跟随着退休者而湮没，所以今天我宣布这个消息，增加投资实在是粤剧界的喜讯。」李居明表示，「当代青年粤剧团」第一炮演出已经确定人选，独欠场地，所以正努力寻找合适演出场地，例如东九文化中心及葵青剧院等。

李居明开放37套戏宝每年演出两至三套

李居明指出，四位演员已经拥有各自一批的粉丝，而且位位都是高水平的演出者，所以将会开放自己拥有的37套戏宝，正与他们洽商在剧团中一年演出两至三套粤剧。

