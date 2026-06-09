陈锦鸿带当年只得14岁儿子立平安纸灌输生死教育 遗产全留太太名下：看透生死勿放大

由郑家成、敖嘉年主持HOY全新生死教育节目《关于．快 乐的死亡2》，今日请来陈锦鸿担任嘉宾分享亲子相处的经验，以及对生死议题的看法。

陈锦鸿每日两小时运动保养得宜

陈锦鸿表示很早对儿子灌输生死教育，当儿子14、5岁时，他带同儿子陈驾桦去立平安纸，并告诉儿子所有遗产会写给太太名下，因为儿子未长大成人，儿子亦很满意，又指本身是新界人，每朝早起打扫见惯昆虫尸体，所以看透生死，不要将人类生命放得太大，自己亦会看得淡要面对。谈到快将「登六」的他，保养得宜。他笑言自己每日会做两小时运动去保持身体柔韧度，若然到70岁就会做足4小时运动，皆因尚要照顾儿子及母亲。提到早前在内地登台状态极佳，获网民激赞。他搞笑谓自己是偶像实力派歌手，从未离过舞台，亦准备工作，欢迎监制及导演找他。

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陈锦鸿、郑家成、敖嘉年悼念吴文忻

另外，对于前港姐吴文忻因病离世，陈锦鸿表示一直有留意对方抗癌历程，希望能够好好安息，去到另一个世界继续好好生活，其家人释怀节哀。而曾访问吴文忻的主持人的郑家成，表示希望对方安息，又赞对方的毅力和奋斗精神让大家学习。至于认识吴文忻多年的敖嘉年，表示虽然合作得多，但对方患病时，间中会短讯留言支持对方抗癌，感觉她是个硬净的女性，并教导女儿妈妈会发生什么事情，让女儿有心理准备。他说：「今日听到她离世消息，当时正在做节目，个心都噏住，觉得好无常。」

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