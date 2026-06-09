Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈锦鸿带当年只得14岁儿子立平安纸灌输生死教育 遗产全留太太名下：看透生死勿放大

影视圈
更新时间：20:15 2026-06-09 HKT
发布时间：20:15 2026-06-09 HKT

由郑家成、敖嘉年主持HOY全新生死教育节目《关于．快 乐的死亡2》，今日请来陈锦鸿担任嘉宾分享亲子相处的经验，以及对生死议题的看法。

陈锦鸿每日两小时运动保养得宜

陈锦鸿表示很早对儿子灌输生死教育，当儿子14、5岁时，他带同儿子陈驾桦去立平安纸，并告诉儿子所有遗产会写给太太名下，因为儿子未长大成人，儿子亦很满意，又指本身是新界人，每朝早起打扫见惯昆虫尸体，所以看透生死，不要将人类生命放得太大，自己亦会看得淡要面对。谈到快将「登六」的他，保养得宜。他笑言自己每日会做两小时运动去保持身体柔韧度，若然到70岁就会做足4小时运动，皆因尚要照顾儿子及母亲。提到早前在内地登台状态极佳，获网民激赞。他搞笑谓自己是偶像实力派歌手，从未离过舞台，亦准备工作，欢迎监制及导演找他。

相关阅读：陈锦鸿18岁自闭症儿子正面照罕曝光 陈驾桦成钢琴家公开演出帅气登场 父曾为子停工感动网民

陈锦鸿、郑家成、敖嘉年悼念吴文忻

另外，对于前港姐吴文忻因病离世，陈锦鸿表示一直有留意对方抗癌历程，希望能够好好安息，去到另一个世界继续好好生活，其家人释怀节哀。而曾访问吴文忻的主持人的郑家成，表示希望对方安息，又赞对方的毅力和奋斗精神让大家学习。至于认识吴文忻多年的敖嘉年，表示虽然合作得多，但对方患病时，间中会短讯留言支持对方抗癌，感觉她是个硬净的女性，并教导女儿妈妈会发生什么事情，让女儿有心理准备。他说：「今日听到她离世消息，当时正在做节目，个心都噏住，觉得好无常。」

相关阅读：吴文忻离世丨曾痛诉流脓如与尸眠叹死神接近 好友彭秀慧助办生前追思会笑对生死

最Hit
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
2026-06-08 16:58 HKT
吴文忻离世丨抗癌期间宣布与老公陈剑陵离婚 近年被骗光毕生积蓄 搬离渣甸山豪宅变卖家当
吴文忻离世丨抗癌期间宣布与老公陈剑陵离婚 近年被骗光毕生积蓄 搬离渣甸山豪宅变卖家当
影视圈
6小时前
公务员划一加薪2% 低于工会叫价 杨何蓓茵：相信职方会明白 有考虑公众观感
01:47
公务员划一加薪2% 低于工会叫价 杨何蓓茵：相信职方会明白 有考虑公众观感
政情
5小时前
吴文忻离世丨乳癌复发扩散至脑部 胸部伤口流脓发臭身心坍塌 曾花尽积蓄中泰深三地医病
01:19
吴文忻今早睡梦中安详离世终年51岁 结束勇敢抗癌路 前夫陈剑陵承诺照顾两幼女
影视圈
10小时前
多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
时事热话
9小时前
连锁快餐店父亲节加码优惠！一连7日 凭关爱长者咭即减$6
连锁快餐店父亲节加码优惠！一连7日 凭关爱长者咭即减$6
饮食
7小时前
23岁综援女用伤残金买$480 Bra爆冲突 反锁阿妈闹分户 上网问：「我错晒？」｜Juicy叮
23岁综援女用伤残金买$480 Bra爆冲突 反锁阿妈闹分户 上网问：「我错晒？」｜Juicy叮
时事热话
6小时前
吴文忻离世丨曾痛诉流脓如与尸眠叹死神接近 好友彭秀慧助办生前追思会笑对生死
吴文忻离世丨曾痛诉流脓如与尸眠叹死神接近 好友彭秀慧助办生前追思会笑对生死
影视圈
7小时前
天气过山车｜6.10气温急跌7°C最低23°C 天文台料未来九天连续有雨
温度过山车｜6.10气温急跌7°C最低23°C 天文台料未来九天连续有雨
社会
7小时前
吴文忻离世丨乳癌扩散脑部伤口流脓身心坍塌 最后身影抱病睇草蜢获蔡一杰拥抱成绝响
01:19
吴文忻离世丨乳癌扩散脑部伤口流脓身心坍塌 最后身影抱病睇草蜢获蔡一杰拥抱成绝响
影视圈
8小时前