袁咏仪遇粉丝狂拍直击即时反应 一举动掀讨论 传年轻时大脾气闹王晶、得罪成龙

影后袁咏仪近年专注于内地发展，近日她完成综艺节目《五十公里桃花坞6》的拍摄后，返回酒店时被大批粉丝包围。从网上流传的影片可见，袁咏仪在酒店旋转门现身，便被热情的粉丝的镜头和欢呼声所迎接。她身穿白色T恤搭配牛仔裤，外加一件黑色长外套，打扮随意。面对粉丝的重重包围，她不但没有丝毫不悦，反而全程笑容满脸，亲切地与粉丝互动，竖起大拇指感谢粉丝支持，对于粉丝送上的鲜花和礼物，全部来者不拒，短短十多步的路程，已经感受到她的友善亲民态度，与她年轻时的「火爆」形象，判若两人，网民纷纷表示岁月磨平了袁咏仪的棱角。

袁咏仪拍真人骚照顾方媛

袁咏仪的脾气，随著与张智霖结婚，诞下囝囝张慕童后，显然已收敛不少。近日她在真人骚《五十公里桃花坞6》中的表现，让观众看到了她温柔体贴的一面，对同场的「天王嫂」方媛照顾有加，尽显姐姐的风范。如今，面对粉丝的热情，甚至阻著她返回酒店休息，她依然会保持笑容，接收粉丝心意，在岁月沉淀后，散发出的另一种温柔魅力。

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袁咏仪曾称性格自我易得罪人

回顾袁咏仪的演艺生涯，获得港姐冠军后，迅速转战电影圈并取得了辉煌的成就。1993年，她凭借电影《亚飞与亚基》夺得香港电影金像奖最佳新演员；随后两年，更以《新不了情》和《金枝玉叶》连续两届荣获金像奖影后，让她一跃成为当时最炙手可热的顶级女星。然而，事业上的巨大成功，反而让她「脾气差」的传闻愈演愈烈，她自己也曾在访问中坦承，年轻时因过于自我，在不知不觉中得罪了许多人。

传袁咏仪脾气大曾指骂王晶

袁咏仪初入影坛时，曾因睡眠不足在片场被导演王晶叫醒，竟当场指著对方破口大骂，吓得全场工作人员目瞪口呆。而最广为人知的一件事，莫过于她与影坛大哥成龙的恩怨。1995年，两人合作拍摄电影《霹雳火》，电影煞科后，成龙要求她补录几句台词，但当时袁咏仪却未予配合。此举彻底惹怒了成龙，他一气之下向香港导演协会投诉，导致袁咏仪一度遭到电影圈的集体封杀。除了在工作上显得「霸道」，在爱情中，她同样处于主导地位。当年，张智霖与歌手许秋怡是公认的乐坛金童玉女，但袁咏仪在合作时对张智霖心生好感，便采取主动攻势，直接约对方吃火锅，最终成功与张智霖擦出爱火，其后结婚生子，幸福美满。

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