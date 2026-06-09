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张纹嘉男友手机被Hack令家人被骗钱 自爆曾患容貌焦虑 好惊见细纹会对比10年前旧照

影视圈
更新时间：18:48 2026-06-09 HKT
发布时间：18:50 2026-06-09 HKT

前Hotcha成员张纹嘉（Crystal）今日以真实用家身份出席美容公司宣传活动，她即场分享美容心得，获司仪强尼大赞她美艳如昔，令她开心不已之余，更令她清楚扮靓的重要性，她透露之前曾试过出现容貌焦虑症，因为年纪开始大，见到面上出现幼纹会很惊，会对照自己10年前的相片，也想到自己入行快将20年。问到男友林子杰可有跟他一起接受美容疗程？她笑指，不愿意花时间去美容院，宁可自行在家敷面膜，但她也觉得男友需要到美容院做疗程。

Crystal寻找手机被Hack原因。
Crystal寻找手机被Hack原因。
组合HotCha成员张惠雅(Regen)、黎美言(Winkie)、张纹嘉(Crystal)当年青春无敌。
组合HotCha成员张惠雅(Regen)、黎美言(Winkie)、张纹嘉(Crystal)当年青春无敌。
Hotcha成员左起张纹嘉（Crystal）、黎美言（Winkie）与张惠雅（Regen），2007年出道，2014年不欢而散。
Hotcha成员左起张纹嘉（Crystal）、黎美言（Winkie）与张惠雅（Regen），2007年出道，2014年不欢而散。

张纹嘉代男友发紧急声明

提到Crystal昨天突然在IG Story代男友发布紧急声明：「Ronald WhatsApp is hacked，佢冇需要人帮佢过钱！！！」Crystal 指出，男友手机程式被黑客入侵，连累家人被骗财，她说：「昨日我收到他讯息要求帮手过数五位数字，当时都觉得奇怪，因为他正忙于为电影宣传而没有时间拿手机，当发现他手机被黑客入侵，已经来不及通知亲友，有家人损失金钱，真的感到气馁和无奈。」被问到男友会否因为使用手机应用程式而导致被黑客入侵？她表示：「不会，我们正在追寻黑客入侵来源，并已经报警求助。」

张纹嘉正创作小型舞台剧

另外，Crystal称，今年初为乐队The Hertz担任MV导演后，自始她对幕后创作产生了兴趣，现正努力创作自编自演的小型舞台剧，希望可以跟舞台剧前辈邵美君和朱柏谦合作从中偷师。
 

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