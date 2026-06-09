宝珮如重提拍戏被梁雍婷掌掴至红肿瘀黑 出Po为后辈平反 曾认赶收工提出「真打」

宝珮如近日接受好友王俊棠访问，重提当年凭电影《蓝天白云》角逐香港电影金像奖「最佳女配角」的拍摄点滴。然而，最令全城哗然的，是2024年凭电影《白日之下》赢得最佳女配角的梁雍婷，在拍摄时「真打」，令她严重受伤。在访谈中，宝珮如公开了当年的伤势照片，只见她半边脸颊布满深紫色的恐怖瘀伤，经医生诊断证实为「微丝血管爆裂」，需时休养。不过由于受访影片未有谈及太多当初拍戏「真打」戏份的来龙去脉，令梁雍婷受到批评，宝珮如今日（9日）在IG为梁雍婷「平反」，表示：「当日电影拍摄已经超过10年，拍摄时双方系有共识，是我主动提出有关的拍摄手法，为求达到良好的电影效果。」发文还梁雍婷清白。

宝珮如澄清是自己提出「真打」

宝珮如在社交平台发文为梁雍婷「平反」，还原了这场「女儿虐杀母亲」重头戏的真相。有网民亦翻出她当年受访谈及这场戏的细节，指当时正值凌晨，为赶在天光前完成拍摄，时间紧迫。由于当时仍是新人的梁雍婷不懂借力，拍了几take仍未达导演张经纬的要求。本著提携后辈及节省时间的心，宝珮如主动向梁雍婷提出：「你不如真打，快、靓、正，好过NG多次。」结果她为配合镜头硬生生挨下了十几巴掌，敬业精神令人动容。

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宝珮如、梁雍婷不打不相识再演母女

然而这份追求完美的代价却极度惨痛，宝珮如的脸部随即严重红肿，剧组被逼叫停拍摄。看见宝珮如被打至面目全非，导演及梁雍婷马上道歉，反而是宝珮如不停安慰他们。更惊险的是，宝珮如事后才猛然醒起，自己早年脸颊内植入了钛金属片作固定，根本不宜拍掌掴戏，她犹有余悸地表示：「如果醒起块面有钛金属片，就唔会建议咁拍。」结果她要连续两日用碌冰机急救，等了足足一个月才让微丝血管自行复原，并笑称经一事长一智，发誓以后绝不再让人打脸。虽然付出了极大的皮肉之苦，但宝珮如凭借《蓝天白云》脱胎换骨的演出，成功角逐金像奖「最佳女配角」，迎来事业第二春，她与梁雍婷亦「不打不相识」，在电影《我们不是什么》中再度饰演母女。

宝珮如车祸毁容面藏钛金属片

回顾宝珮如的人生，她脸内的钛金属片，正是1999年令她陷入谷底的严重车祸所留下的烙印，当年她不幸毁容，下颚面骨及盘骨尽碎，身心受创。在感情路上她亦走得不易，其初恋男友是TVB「御用奸人」骆达华，两人相恋长达15年，可惜最终未能开花结果，和平分手。幸好她在教会遇上现时的圈外人丈夫邓秋雄，两人一拍即合，拍拖仅两个月便于2011年闪婚，如今两人虽未有儿女，但一直恩爱至今。

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