钟柔美否认因绯闻遭雪藏预告6月出歌 戥詹天文举行个唱开心盼「声梦四小花」重聚

钟柔美（Yumi）到香港国际机场出席新剧《飞常日志II》记者会，她加入剧集《飞常日志II》饰演管理层实习生，从未演过这类角色的她，很开心能与高海宁合作，并多谢对方的指导。她表示高海宁有很多值得学习之处，尤其是专业精神：当时对方工作繁忙，要到处飞，下机后便赶到拍摄现场，即时进入状态。钟柔美觉得要好好向对方学习。

钟柔美放暑假勤做Gym与练舞

谈到正在放暑假，钟柔美表示未知考试成绩如何，最近勤做Gym和练舞。刚拍完MV，新歌预计6月推出。她强调自己有新歌推出亦有工作，否认因与刘展霆传绯闻而被公司雪藏。

钟柔美合约由自己决定

对于好友詹天文即将举行演唱会，钟柔美替对方开心。她不清楚对方是否因续约而能举办演唱会的传闻，至于自己的合约，当年由家人倾谈，但现在已长大，未来会由自己决定。钟柔美早前没有出席姚焯菲的歌迷聚会，她表示有获邀，声梦好友举行活动都会互相邀请，有时间便会出席支持，只是当日因工作未能到场。被问到会否约炎明熹等「声梦四小花」重聚？钟柔美坦言也想一起再聚，但工作时间难以配合。