著名词曲创作人Talay Riley遭刺杀 终年35岁 曾为Britney Spears、Dua Lipa操刀创作

格林美得奖著名词曲创作人Talay Riley，于本月5日在伦敦遭人持刀刺杀，终年35岁。其家人在社交网发表声明，对其离世深感悲痛，指Talay除了是才华横溢的格林美奖得主及多白金销量艺人外，私下亦以幽默感、慷慨精神及独特个性深受挚友爱戴。

弟弟Michael 对哥哥离世感心碎

同样身为词曲作家的弟弟Michael Orabiyi彻底心碎，在社交网分享与哥哥的多张合照，再写道：「我的心都碎了！这一切就像一场噩梦。「谢谢你的一切，兄弟，愿你在天堂安息，直到我们再次相见。」他更透露就在哥哥遇刺离世的前一日，兄弟才刚通过电话，并谈及未来、梦想，如今哥哥却突然骤逝。歌手Stormzy、Kehlani、Ella Mai等留言悼念。

Talay 送院前已告不治

据伦敦警察厅发表的声明，Talay Riley（本名Mark "Yinka" Orabiyi）于当地时间上午约9时，被人发现倒卧于一处住宅的花园内，身中多处刀伤，送院前已告不治。同一事件中另有一名二十多岁男子同样身中多刀，伤势一度严重，但当局称其伤情并不危及性命。案发地点位于伦敦东区Silvertown一带，警方其后正式确认死者身份。警方就案件拘捕3名疑犯，其中一人获准以保释候查，另外两人则在不采取进一步行动的情况下获释。伦敦警察厅总督察Joanna Yorke除了公开向家属致哀，也公开呼吁案发当天清晨曾在该地区出入、或目击可疑人事物的民众主动与警方联系，并提供相关的监视器影像。

Talay曾为多名国际巨星写歌

Talay生前凭出色的词曲创作享誉乐坛，曾为Britney Spears、Dua Lipa、Usher、Nick Jonas及Khalid等国际巨星操刀创作。他凭借为歌手H.E.R.创作神曲《Lights On》，获得格林美奖。他自己演唱的单曲《Make You Mine》也曾打入英国畅销榜。