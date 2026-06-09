秀英@少女时代与郑敬淏分手震惊粉丝 拍拖14年屡传婚讯 互相Unfollow IG证实退回同事关系

少女时代成员秀英（崔秀英）与演员郑敬淏宣布分手，二人是韩国演艺圈神仙眷侣，却突然结束长达14年的爱情长跑，分手消息一出震惊大批粉丝。近日两人被网民发现疑似在IG上互相取消追踪（Unfollow），引发外界疯传他们感情生变。今日（9日），秀英所属经理人公司 Saram 娱乐正式向韩国传媒证实：「两人确实已经分手，决定未来以好同事的关系继续相处。」这段备受祝福的模范恋情遗憾画下句点，令无数粉丝惋惜不已。

秀英与郑敬淏拍拖14年

回顾少女时代成员秀英与郑敬淏这段长达14年的恋情，两人自2012年透过教会聚会相识，并于2014年大方公开恋情，有指当时二人已秘密拍拖近两年。虽然身为顶流明星，但小俩口私底下十分低调且甜蜜，经常被捕捉到零遮掩大方街头约会的画面。

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郑敬淏与秀英曾被看好会结婚

郑敬淏过去接受访问时更曾深情告白，表示：「自己演戏以外的生活重心就是崔秀英」、「多亏了她的耐心，我们才能交往这么久。除了演戏之外，让我最幸福的事就是崔秀英的幸福。」、「是崔秀英抓住了我，如果没有这个女人，我可能不会走下去」，常于受访时谈及女友满是宠溺。两人稳定且甜蜜的互动，一直被外界视为最有望结婚。

由于感情长年稳定，大众对两人的「婚讯」期待已久，期间多次传出准备结婚的消息。特别是今年初，少女时代队友 Tiffany 与演员卞耀汉登记结婚的喜讯曝光后，外界便再度将焦点投向秀英，催婚声浪排山倒海而来，不少粉丝都期盼他们能早日修成正果。然而，正当大家热切期盼下一对新人诞生时，却意外等来了两人的分手消息，让不少网民直呼「再也不相信爱情」。

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郑敬淏与秀英正式分手

其实，两人的感情生变早已透露出蛛丝马迹。据悉，近期两人被目击约会的次数已大幅减少。关键导火线在于本月8日，郑敬淏被发现率先取消追踪秀英的社交网，而秀英也在隔日（9日）退追男方，社交平台上的「互退追」举动让分手传闻甚嚣尘上。随著经理人公司今日正式发声证实，这段走过14年风雨、一度被指论及婚嫁的童话恋情终究成为过去式。