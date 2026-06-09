「少年石修」教石修个仔游水 方力申陈宇琛合体亲授新蛙式 网民力撑：唔可以质疑佢游水

方力申与陈宇琛在2005年因合作拍TVB剧集《甜孙爷爷》与刘恺威饰演同父异母的三兄弟而成为好友，但多年来两人的名字经常被扯在一起，因为方力申的外貌「撞样」陈宇琛的爸爸父亲石修，多年来常被网民戏称才是「亲生父子」，极为相似），因此这段关系经常成为香港娱乐圈的热门话题。

方力申与陈宇琛「两兄弟」再度合体

近日方力申与陈宇琛「两兄弟」再度合体，陈宇琛邀请方力申为HOV的节目《运动关注组》担任嘉宾，传授新式蛙式脚。节目播出后，有网民在Threads留言「石修个仔教石修个仔游水」，结果惹来不少讨论声音，有人笑说：「石修个仔会唔会觉得好似佢老窦变回年轻时教紧佢游水，感觉好亲切？」还有人赞方力申：「你可以质疑佢演技，歌艺，但唔可以质疑佢游水。」

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方力申后生时曾被低估

有「飞鱼王子」之称方力申是香港著名的前香港游泳代表队成员，他曾代表香港出战 2000年悉尼奥运会，刷新200米背泳及400米个人混合泳泳港绩后，保持21年才遭打破。淡出泳坛多年后，45岁方力申近年重新投入训练，在2025年8月到新加坡出战世界先进游泳锦标赛，在45-49岁男子组别接连称霸200米背泳、200米个人四式及400米个人四式三项赛事，勇夺三面金牌，实力依旧惊人。其后方力申创办了香港游泳学校（Hong Kong Swimming Academy），致力推广游泳运动及培育新一代泳手。今次在节目上，方力申亲自传授新式蛙式脚，陈宇琛提到方力申的游水学校有一句标语「Just be you. Underrated.」，原来背后有一个故事，方力申说：「呢句标语本地艺术家Kato I同我一起构思、设计，而且佢同团队喺现场帮我画。Underrated呢个字似影子，其实就似我嘅新歌《万刀甲》一样，当人哋睇少你，你要将呢啲化为动力、爆发。我后生𠮶阵都系被低估嘅一个。总之系想勉励游泳学生、队员，就算畀人低估，千祈唔好低估自己，将佢化为自己嘅动力，做自己就可以。」

方力申在运动员时代已被称「少年石修」

方力申与陈宇琛合体引来不少声音，有人说：「佢教完望住人游水时个样，感觉到佢真系好钟意游水或者好钟意教人游水，老怀安慰嘅样。」、「万刀甲对游泳界真系好有贡献同埋有心，最紧要系至今仍有纪录仲未被人破到。」、「学到嘢，其实教得几好。」、「方教练讲解得好清晰，唔识游水都听得明！」方力申在运动员时代已是被称为「少年石修」，两人曾在《纪念日》扮演父子，原来与石修无论鼻子、面形的相似度皆达90％，当时已有网民称：「小方跟石修大哥真的很有父子相！」甚至还有人说：「比起石修的儿子陈宇琛更似两父子」。最近荣升做爸爸的方力申，其女儿Isla五官轮廓充满了爸爸的影子，额头高且圆滑，鼻型立体挺拔，与爸爸十足饼印，有网民笑指：「连小方个女都有石修影子」、「石修基因已传到去小方个女度」、「个鼻似足石修」、「石修又抱孙」、「点解无血缘但可以似成咁，劲好笑」。

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