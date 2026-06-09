「跳高女神」杨文蔚北海道森林结婚 穿低胸露背婚纱出嫁 与牙医老公深情热吻

「跳高女神」杨文蔚与相恋13年的初恋男友孔军凯结婚，昨日（8日）在社交平台发布了多张婚礼照片，原来他们已远赴日本北海道，在一个宛如仙境的森林中，举行了梦幻婚礼。在亲友的见证下，身穿纯白婚纱的杨文蔚，与老公孔军凯缓步登场。从照片中可见，当老公宣读誓词时，杨文蔚难掩内心激动，感动到当场哭了出来，充满著幸福的泪水。整个结婚仪式充满了真挚的情感，无论是交换戒指的庄重一刻，还是礼成后两人灿烂的笑容，每一个画面都定格了他们最真实、最快乐的模样。

杨文蔚穿低胸婚纱仙气满泻

杨文蔚在结婚当天，身穿一袭设计极简洁，却高雅的白色低胸婚纱，流畅的线条完美勾勒出她作为运动员的健美身段，典雅的露背剪裁设计，让整体造型在庄重之中，透出一丝现代感。杨文蔚披上透光头纱，手捧洁白的花球，没有过多繁复的饰物，反而更能突显她脱俗的美貌与自信。 二人在完成抛花球的环节后，在田野的小路上，深深的热吻，画面浪漫又感动。

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杨文蔚与初恋老公于体院邂逅

杨文蔚与孔军凯早在体育学院求学时期便已相识，孔军凯曾代表香港出战亚洲青少年锦标赛及世界青少年锦标赛的乒乓球好手，退役后奋发向上，现已成为一名专业牙医，可谓文武双全。从青涩的校园恋爱，到携手走过13个年头，两人一直互相扶持，共同成长。在婚礼前数天，他们还分享了在北海道冰天雪地中拍摄的婚纱照，杨文蔚甜蜜地写道：「多谢Daryl完成我First Love嘅幻想，𠮶日我哋冻到无哂知觉，但我哋又多咗个冰雪嘅回忆。」如今这段由初恋走向一生的爱情，终于在众人的祝福下，迎来了最完美的结局。

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