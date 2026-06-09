郭柏妍否认遭雪藏：整个人交给公司 朱敏瀚获机师邀考牌嫌学费贵

郭柏妍与朱敏瀚在《飞常日志II》同样饰演机师，郭柏妍由国际航空学院学习，到今辑成为女机师，笑言在机舱内会好惊，因有好多按钮觉得好乱，「戏外我也有尝试降落，虽然成功降落，但不是在香港，哈哈！」朱敏瀚指机师是困难的职业，幸今次有郭柏妍分担机师工作的演出，「我将最困难的术语都交给她了，哈哈！」郭柏妍指机师术语很困难，但自觉做得不错，笑言有准时收工，朱敏瀚笑言：「我有准时收工，她我就不知道了，哈哈！」



郭柏妍自荐做女机师「搲捞」

朱敏瀚在前作演机师后，凭形像得到不少广告机会，他开心表示与机管局续约再合作多一年，郭柏妍即时自荐做女机师「搲捞」，「我见到你都有好多广告啦！」被朱敏瀚取笑想「抢饭碗」。朱敏瀚表示，有机师邀他转跑道，不过学费太贵，若有赞助可以考虑考机师牌。问到外地读书会演变成异地恋？朱敏瀚笑言在香港及成都读，会一个人做好事业。至于郭柏妍久未露面被指遭雪藏，她表示早前没剧集出街，之前她拍摄了旅游节目，笑言将整个人都交给公司了，预计今年有新剧参演。