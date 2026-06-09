Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马国明获封「人夫天花板」不觉拉高标准 高海宁剪短发获赞后生 刘颖旋转战行政人员苦练日文

影视圈
更新时间：14:37 2026-06-09 HKT
发布时间：14:37 2026-06-09 HKT

马国明、高海宁、刘颖旋、洪永城、朱敏瀚、周嘉洛、郭柏妍、钟柔美、张驰豪、张与辰等，到香港国际机场出席新剧《飞常日志II》记者会，众演员以剧中造型亮相，吸引大批粉丝及旅客围观，张与辰现场献唱主题曲，吸引大批歌迷欢呼。

高海宁与洪永城继续有感情线

马国明、高海宁与刘颖旋受访，马国明笑言与机管局高层倾偈，才知道自己在剧中职位连升3级，而刘颖旋则由空姐转职行政人员，目送旅客离境，高海宁则笑言没升职，转调另一机场与剧中新血合作。谈到观众喜欢刘颖旋的空姐打扮，问没制服会否可惜？她笑言行政制服也好靓，又指剧中精通四国语言，当中日文最困难，「我要请朋友录音给我，我听录音不断背，听到同事都入脑了！（男同事好享受？）所有同事都钟意听，哈哈！」高海宁在剧中照顾新人，包括钟柔美等，与洪永城感情线继续发展，「是一段成年人的恋情，不会心跳加速，而是有种心安感觉，将你照顾得无微不至，令我学识欣赏这种男生。」谈到高海宁剪短发，她否认是新剧造型，她指是迎接夏日，早前也有到峇里岛拍内地杂志，但拒绝影泳装，马国明笑言：「后生晒，做得我个囡！」谈到与钟柔美合作，高海宁指她很努力，不过自己拍摄日期较短，没时间聊天。

马国明否认是「男士公敌」

至于马国明在《夫妻肺片》被封「人夫天花板」他指最近未拍剧，多谢曹永廉与萧正楠带他开骚揾食，问是否赚钱买包包？他笑言睇太太有否需要，问汤洛雯可有跟队撑场？他指出埠太太便不太想，问是否不方便搭飞机？他笑言不是。至于会否成为「男士公敌」？他指身边朋友都对太太好，好似陈展鹏、陈豪、谭俊彦等，不觉得自己拉高水平。而刘颖旋被乐易玲大赞，当年参选港姐积极瘦身，值得大家学习，她指当年有Baby fat，加上打篮球有肌肉，但当年减肥没有30磅咁夸张，她指最近正拍新剧，与朱敏瀚合作，要拍打戏因此也消耗体力和晒黑。

最Hit
吴文忻离世丨乳癌复发扩散至脑部 胸部伤口流脓发臭身心坍塌 曾花尽积蓄中泰深三地医病
01:19
吴文忻今早睡梦中安详离世终年51岁 结束勇敢抗癌路 前夫陈剑陵承诺照顾两幼女
影视圈
4小时前
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
21小时前
多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
时事热话
3小时前
吴家忻秘恋公关Jerry 《东周刊》独家直击痴缠回家 靠男友人脉埋GD身 大烟瘾一面曝光
吴家忻秘恋公关Jerry 《东周刊》独家直击痴缠回家 靠男友人脉埋GD身 大烟瘾一面曝光
即时娱乐
6小时前
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
即时国际
2026-06-08 13:41 HKT
本湾水产荃湾店结业！开业约6年主打海鲜「即买即煮」 全港仅余2分店 网民分析结业原因
本湾水产荃湾店结业！开业约6年主打海鲜「即买即煮」 全港仅余2分店 网民分析结业原因
饮食
23小时前
张家辉红馆后台爆笑片流出 狂摸张学友：实实净净 获陈奕迅评为实力派歌手 刘德华爆「秘密」
张家辉红馆后台爆笑片流出 狂摸张学友：实实净净 获陈奕迅评为实力派歌手 刘德华爆「秘密」
影视圈
15小时前
行李标签点撕先最轻松？机场地勤亲授拆除秘技 网民大赞实用：我系唔识𠮶一群！
行李标签点撕先最轻松？机场地勤亲授拆除秘技 网民大赞实用：我系唔识𠮶一群！
旅游
3小时前
篮球教练翁金骅涉普通袭击被捕 获准保释候查 7月再向警方报到
篮球教练翁金骅涉普通袭击被捕 获准保释候查 7月再向警方报到
突发
7小时前
吴文忻离世丨乳癌扩散脑部伤口流脓身心坍塌 最后身影抱病睇草蜢获蔡一杰拥抱成绝响
01:19
吴文忻离世丨乳癌扩散脑部伤口流脓身心坍塌 最后身影抱病睇草蜢获蔡一杰拥抱成绝响
影视圈
2小时前