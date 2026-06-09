马国明获封「人夫天花板」不觉拉高标准 高海宁剪短发获赞后生 刘颖旋转战行政人员苦练日文

马国明、高海宁、刘颖旋、洪永城、朱敏瀚、周嘉洛、郭柏妍、钟柔美、张驰豪、张与辰等，到香港国际机场出席新剧《飞常日志II》记者会，众演员以剧中造型亮相，吸引大批粉丝及旅客围观，张与辰现场献唱主题曲，吸引大批歌迷欢呼。

高海宁与洪永城继续有感情线

马国明、高海宁与刘颖旋受访，马国明笑言与机管局高层倾偈，才知道自己在剧中职位连升3级，而刘颖旋则由空姐转职行政人员，目送旅客离境，高海宁则笑言没升职，转调另一机场与剧中新血合作。谈到观众喜欢刘颖旋的空姐打扮，问没制服会否可惜？她笑言行政制服也好靓，又指剧中精通四国语言，当中日文最困难，「我要请朋友录音给我，我听录音不断背，听到同事都入脑了！（男同事好享受？）所有同事都钟意听，哈哈！」高海宁在剧中照顾新人，包括钟柔美等，与洪永城感情线继续发展，「是一段成年人的恋情，不会心跳加速，而是有种心安感觉，将你照顾得无微不至，令我学识欣赏这种男生。」谈到高海宁剪短发，她否认是新剧造型，她指是迎接夏日，早前也有到峇里岛拍内地杂志，但拒绝影泳装，马国明笑言：「后生晒，做得我个囡！」谈到与钟柔美合作，高海宁指她很努力，不过自己拍摄日期较短，没时间聊天。

马国明否认是「男士公敌」

至于马国明在《夫妻肺片》被封「人夫天花板」他指最近未拍剧，多谢曹永廉与萧正楠带他开骚揾食，问是否赚钱买包包？他笑言睇太太有否需要，问汤洛雯可有跟队撑场？他指出埠太太便不太想，问是否不方便搭飞机？他笑言不是。至于会否成为「男士公敌」？他指身边朋友都对太太好，好似陈展鹏、陈豪、谭俊彦等，不觉得自己拉高水平。而刘颖旋被乐易玲大赞，当年参选港姐积极瘦身，值得大家学习，她指当年有Baby fat，加上打篮球有肌肉，但当年减肥没有30磅咁夸张，她指最近正拍新剧，与朱敏瀚合作，要拍打戏因此也消耗体力和晒黑。