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狄龙老婆陶敏明罕单拖赴艺人聚会 气色红润散发贵气 突然做一事吓窒冻龄女星

影视圈
更新时间：09:00 2026-06-09 HKT
发布时间：09:00 2026-06-09 HKT

年近80岁的资深武打巨星狄龙，近年已鲜有再接工作，与结婚半世纪的太太陶敏明享受凑孙乐，两夫妇只在间中在儿子谭俊彦的家庭照中露面。陶敏明以往经常与闺密林青霞一同逛街，近来同样减少捕获二人，但近日在佳艺电视艺人聚会上，陶敏明罕有撇下老公狄龙单独赴会，其绝佳状态引起关注。

陶敏明突吻贺米雪

前艺人刘纬民在小红书分享直击聚会的影片，见到陶敏明悉心打扮，穿上黑色V领连身裙，配衬简约时尚的长项链和首饰，显得贵气十足。陶敏明虽然已届七旬，但皮肤紧致、气色红润，一头清爽短发更显得神采飞扬。众人为即将举行两场《友你有米55派对骚》音乐会的米雪，提前预祝演出顺利，陶敏明突然吻贺米雪，吓亲对方。

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陶敏明是70年代的演员，曾加入电影公司，演出《七省拳王》、《功夫皇帝》等，之后短暂加盟佳艺电视，拍摄《红楼梦》与米雪、文雪儿等合作。据指，陶敏明在14岁时于舞蹈班认识狄龙，当年因样貌甜美，让狄龙一见钟情，最终二人在1975年结婚，陶敏明自婚后淡出幕前，并在1980年诞下儿子、现为演员的谭俊彦。

狄龙陶敏明恩爱半世纪

早年曾有报道提到，狄龙与陶敏明拍拖时，因各自有工作不能经常见面，便于每日给对方一封情信，维系感情。有指狄龙当年凭《刺马》获得金马奖「最优秀演技特别奖」，吸纳大批女影迷，陶敏明丝毫不介意，更感到高兴，证明自己有眼光：「狄龙对我的爱没变，怎会引起我的反感和妒忌？一个男星如果没有女孩喜欢才是可悲，所以我不仅高兴，还感骄傲。」

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