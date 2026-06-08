李家鼎提已故前妻施明落泪：我永远爱佢 怒斥长子李泳汉「畜生」 罕爆离婚真相与借钱有关

81岁的李家鼎（鼎爷）自前妻施明离世后，身心大受打击，一度暴瘦令人忧心。日前，李家鼎到《爱‧回家之开心速递》厂景探班儿子李泳豪，并接受TVB娱乐新闻台访问，除了罕有地详述对施明离世的崩溃心情，更再度怒斥长子李泳汉是「畜生」、「仆X」。谈及前妻施明更不禁落泪，表示永远爱施明，透露曾梦见对方。

李家鼎增磅十多磅走出阴霾

李家鼎现身电视城获多位同事问好，到访服装间时更向同事表示「烟仔都戒埋」，同事都大赞他叻仔。其后李家鼎在走廊遇上罗乐林，对方祝他身体安好，更指到这个年纪，健康才是最重要。

访问中，李家鼎精神看来不错，主持亦提到他比之前「靓仔返晒，肥返晒」。李家鼎透露自己之前曾不想吃东西，现时心情好转，重了十多磅，胃口亦好了很多。

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李家鼎未见施明最后一面成最大遗憾

当被问及得知施明离世时当下的心情，李家鼎不禁悲从中来，直言当时整个人完全崩溃：「崩溃，个人完全崩溃。成个画面花晒，个头痹嘅。」他坦言，最令他遗憾和愤怒的，是未能在施明临走前见她最后一面。李家鼎将矛头直指长子李泳汉，怒气冲冲地说：「冇得追究，呢个畜生嚟㗎，唔讲啦！」他透露：「临走前𠮶九个月，呢个衰仔呢，隔住咗（不让其他人探施明），睇佢唔到。我最遗憾就系佢最后（见佢唔到）。」李家鼎愈说愈激动，咬牙切齿地忆述：「系佢仆X，同我讲……好嬲。我想起身掴死佢，但我收返，我惊我情绪失控。」

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李家鼎对施明示爱：我永远爱佢

讲到挚爱施明，李家鼎流下男儿泪，深情地说：「我永远爱佢。」他哽咽续说：「佢应该知道我点对佢。」李家鼎指，在施明离世后曾梦见她一次，而在她生前，只要一有时间就会去探望。他本来想带施明去旅行，完成她的心愿，可惜医生指施明的情况不能上飞机，最终未能成行。

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李家鼎曾八度挽救婚姻

虽然施明有著「大小姐脾气」，但李家鼎一直对她无限包容。李家鼎强调一生只爱施明，表示：「第一次，爱嘅女人系𠮶个，结婚系𠮶个，离婚都系𠮶个。」提到当年离婚的原因，李家鼎无奈透露，施明因误信亲戚谗言，误会他不肯借钱，因而对他产生极大怨恨。尽管他多番解释，对方亦不愿聆听。为了挽救这段婚姻，他曾先后挽救了八次，更在1998年7月特意飞往洛杉矶求复合。被问到何时才决定放弃，李家鼎坚定地说：「我现在都冇放弃。」

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