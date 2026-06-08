黄又南赛车失事遭母亲劲担心 将于月尾应考教车师傅牌照：机会难得

黄又南今日（8日）出席刘丽萍与集团合并记者会，黄又南接受访问透露，从上年开始一直在集团资金支持下参与赛车运动，自己亦刚完成湖南赛事回港。又南昨晚于社交媒体分享赛车失事、坐在损毁的车头前拍摄的相片，直言自己判断失策、在赛车轮軚温度未足够下加速造成意外：「人冇事，赛车其实好安全嘅。张相等到返嚟香港先敢分享，惊妈妈见到担心。」母亲看到撞车相片后反应甚大，宁愿没有看到失事后的状况。

黄又南计划添置七人车

黄又南透露母亲曾先后两次到赛车场支持自己比赛，从没有出言阻止，出名孝顺的又南则保证不会让自己再出意外。此外，他亦笑指曾被母亲及经理人钱小蕙（Amy）投诉，指自己一直驾驶双门跑车，接载家人非常不方面：「Amy姐闹我成日揸架车好似死飞仔！」因此他亦计划添置新车：「买部大家坐得舒服嘅七人车，载妈妈、家姐同经理人。」不介意七人车外型笨重。

黄又南继续为电影事业增值自己

黄又南早前被发现驾驶电车，笑言为旗下影片频道与电车公司合作的项目，但因为电车车长仅为公司内部考核，不属运输署牌照管理范围，故此未有在驾驶执照再添新号码。而驾驶电车至今，他坦言享受长达六周的学习过程：「已经由大师傅陪住正式开出去电车路线一次。」语气非常兴奋雀跃。驾驶影片频道经营得有声有色，在电车以外，黄又南更将于本月29日应考教车师傅牌照，坦言机会难得：「好多年先会开一次，得156个位！」及后亦会学习中型车辆、挂接车（拖头）及电单车牌照，并有兴趣报名学驾驶田螺车。众多车型中，他觉得考取电单车牌照不易但最有用：「或者拍戏会有用，如果冇牌就会少一个机会！我成日都话，其实电影演员先系我嘅正职！」希望继续为电影事业增值自己。