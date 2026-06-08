黄夏蕙消瘦现身狠批李泳汉「大错特错」 吁自力更生︰肯做一定唔会饿死

黄夏蕙、黄又南、邵音音、薛影仪及黄榕等（8日）出席刘丽萍与集团合并记者会，夏蕙姨以一袭连身闪石红色长裙现身，身型明显消瘦一圈，受访时透露近日频繁登台演出，太忙碌致体重骤降：「瘦咗足足10磅，得返90几磅连100磅都唔够！（身体出现状况？）健康冇问题，胃口都冇问题好食得！（觉得工作操劳？）唔劳碌，有演出工作好开心！」

黄夏蕙冇借钱畀李泳汉

夏蕙姨作为李泳汉、李泳豪契妈，有传早前借钱让李泳汉赴印度拜佛修行，夏蕙姨斩钉截铁澄清指：「冇借钱！自从施明出殡后，我未见过孖仔，亦冇讲过嘢。（有电话联络？）冇打电话，大孖冇我电话，因为以前都系同施明通电话，豪仔都冇揾。」亦表示若李泳汉向自己借钱，自己一定拒绝。

黄夏蕙未有联络李家鼎

李家鼎早此接受《东周刊》独家专访，期间大骂李泳汉「仆X仔」逾10次，更痛心疾首地宣布脱离父子关系。夏蕙姨表示自己未有时间与鼎爷联络，认为外人难以理解内情：「好难讲，唔可以批评鼎爷，因为唔知佢点谂。」亦对李家父子关系破裂感到婉惜：「我都觉得好心痛！」并强烈批评李泳汉，直言不止要劝导：「要闹佢教训佢，做人唔系咁做！」认为李泳汉自母亲离世后，所作所为绝不应该，形容为「大错特错」、「错得交关」。对于李家鼎断绝对李泳汉的经济支持，夏蕙姨表示不担心李泳汉，认为该学习自力更生：「肯做一定唔会饿死！」李泳汉今次应视为人生教训，并进行反省寻求重新开始。