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Teller约齐ZPOT到兰桂坊睇世界杯 Jacky Fan自爆患流感身形清减不少

影视圈
更新时间：20:45 2026-06-08 HKT
发布时间：20:45 2026-06-08 HKT

盛智文博士、王伟俊（Teller）与范卓贤（Jacky Fan）今日（8日）于兰桂坊出席世界杯狂欢盛会发布会，准备在一连六周世界杯赛事期间将兰桂坊变成「街头球场」！Teller与Jacky Fan在会上演唱世界杯直播节目主题曲《全民开波》及经典足球动画主题曲《黄金入球》，再次融合二人歌声与Beatbox技巧，掀起粉丝及现场球迷炽热气氛。

Jacky怕肥不敢饮酒

Teller与Jacky Fan受访时透露打算约齐ZPOT一众同届好兄弟到兰桂坊观赏球赛，Teller虽然偶尔会到酒吧睇波，但兰桂坊则从未试过、期待感受热闹气氛，并笑指自己酒量不甚好：「微醺我可以嘅，饮一两杯就够，唔可以饮太多酒因为要保持健身、肌肉会消退！」Jacky则表示怕肥所以不敢饮酒，但现场所见身形明显清减不少，却原来因为患病：「感染咗一种流感病毒，睇医生嘅时候竟然话『你个病冇药医』吓死我！系要靠自己免疫系统慢慢好返，已经好咗九成。」表示过去两周内间歇性发烧三四日，但仍幽默地笑指：「我有试下度高，但发现冇高到，只系病到瘦咗。」

Jacky有兴趣演戏 

早前Jacky Fan推出新歌《三尖八角》邀请于《夜王》凭葵芳一角爆红的蔡蕙琪（Kay）饰演MV女主角，二人更有感情线几乎上演吻戏，Jacky怕丑地笑指：「系导演安排食柠檬冇锡到，首歌内容都冇咁完满。」并谦虚地感谢网民称赞演技，对于连经理人花姐都觉得有进步，Jacky透露有兴趣演戏但尚未实质安排试镜：「未有计划，睇下有冇导演有戏睇中我。（目标拍电影？）都想拍公司嘅电视剧。」至于下一首新歌，Jacky表示将会在曲风上迎来重大突破，虽然主题仍为惨情歌但音乐上既熟悉又具挑战性。Teller早前已透露下半年推出最贴近自己个性的新歌，日前与马俊怡（Rose Ma）为首的限定女团N5同框，请女团翻唱自己新歌《溺爱》效果甚佳，但未有具体合作打算，目前仍有一段同类短片即将推出，笑言会把握女团试行五年的时限实现合作。

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