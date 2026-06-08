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陈慧娴40周年巡演上海站舞台大升级 Fit爆身形晒冷3套新衫

影视圈
更新时间：19:46 2026-06-08 HKT
发布时间：19:46 2026-06-08 HKT

陈慧娴《The Fabulous 40演唱会》继一月武汉站后，五月又再次点燃舞台。日前，慧娴分别于郑州及上海开show，为二次巡演正式揭开序幕。

陈慧娴郑州首开show

郑州站选址郑州奥体中心体育馆举行，这亦是慧娴首次于郑州开个人show，一开场便即学即用河南地道方言跟全场观众打招呼，引来全场整齐大叫「中」为她打气，而慧娴亦大赞郑州歌迷非常「中」，气氛即时升温。郑州站歌单当然不少得《千千阙歌》、《飘雪》等经典金曲，虽然郑州是非粤语区，但歌迷都能够全场大合唱，气氛炽热。唱到《跳舞街》时，嘉宾曾比特惊喜现身，他又翻唱了慧娴经典作品《Love Me Once Again》，赢得全场掌声及网民一致好评。

陈慧娴上海转用无柱四面台

至于上海站则于梅赛德斯奔驰文化中心举行。这次重返上海，制作规模全面升级，舞台转用无柱四面台，视野更广阔，音响效果更震撼；服装方面，慧娴一口气解锁三套全新造型，风格横跨青春活力及优雅气质，配合不同曲风及舞台气氛，为上海歌迷带来耳目一新的视觉享受。除此之外，曲目上同样有惊喜，两首乐迷期待已久的经典金曲《今天的爱人是谁》及《Love Me Once Again》终于在今次上海站「现身」，旋律一响起即燃点全场歌迷热情。

陈慧娴热唱广东歌

值得一提的是，郑州及上海都是普通话地区，全场过万名观众大多以普通话为主要语言，但慧娴两场演出唱足二十多首歌，几乎全部都是广东歌，全场仅唱了一首普通话歌。如此编排歌单，并且能够让全场观众由头到尾大合唱，绝非每位歌手都能做到。慧娴四十年来的广东歌底蕴，认真无懈可击。此外，深圳站的门票一开卖便迅速秒杀售罄，歌迷唯有期待接下来的佛山站公售。随住上海站圆满结束，《The Fabulous 40演唱会》将会继续出发，下一站成都返场继续狂欢。

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