杨秀惠自揭压力爆煲一度患暴食症 为减肥用极端方法致情绪崩溃想放弃人生

前华姐杨秀惠（Vivien）淡出幕前后转型从商，返回家乡马来西亚发展美容事业，做得有声有色。杨秀惠自开设小红书后，不时拍片分享生活点滴、人生观，近日还真情剖白，自揭曾因压力过大，一度失控暴饮暴食，又试过依赖药物减肥，导致身心灵出事。

杨秀惠试过人生失控

杨秀惠近日在小红书分享影片表示：「曾经有一段时间的我，体重失控、情绪失控，觉得人生都好像失控。直到有一刻我想通，没人会为我的人生负责，只有我自己。从那天开始，我开始学会对自己好一点，不单只是为了变好看，更是因为我觉得自己值得。身材可以管理，心态更加要管理。」

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杨秀惠食减肥药致情绪失控

杨秀惠在影片中提到「四脚桌子」的理论，她指人生就像一张四脚枱，「家庭、健康、事业、自己」缺一不可，否则人生就会倒塌。杨秀惠回忆起初来香港发展时，因为边没有家人和朋友陪伴，加上人生路不熟，广东话也不流利，无助感令她感到非常害怕。

杨秀惠面对各种无形的压力，当时因年纪轻，找不到正确的宣泄出口，最终陷入类似「暴食症」的深渊。杨秀惠坦言当时不是因为肚子饿，却靠不断进食为自己减压：「食嘢系我唯一觉得可以控制得到，又可以暂时带俾我快乐同减压嘅方法。」

杨秀惠跌入人生谷底

当时杨秀惠开始拍剧处于搏杀期，作为女艺人必须严格管理外形，在暴饮暴食导致体重失控，却又急需保持纤瘦身型的情况下，杨秀惠选择服用西药减肥的极端捷径。只是杨秀惠因为减肥药出现严重的副作用。

杨秀惠忆述当时的情绪和健康状况都变得极差，形容自己陷入「无助到极点」的状态。因为体重失控、情绪失控，令杨秀惠觉得整个人生都好像失控，甚至有一刻觉得自己已经「放弃了人生」。幸而杨秀惠靠写日记，度过黑暗时期。

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