区文诗入马场打卡 偕闺密到马会餐厅叹高级料理 晒Hermès手袋住3千万豪宅

前女子组合Cookies成员区文诗（Angela），虽然近年淡出幕前，但她的生活却是越来越富贵，更不时分享奢华生活。近日区文诗在社交平台，分享与赵哲妤、周子馨等闺蜜，一同现身沙田马场，享受赛马的刺激与乐趣。从她分享的相片中可见，身穿粉红色丝质衬衫，搭配白色阔脚裤的她，显得神采飞扬，与好友们在马场内不停打卡，虽然未有提及当天有否斩获，但看起来心情极佳，她兴奋地写道：「有几样东西我从来不会拒绝：游艇派对、烧烤、烟花，当然还有「赛马」，我每一次都会参与」，尽显她近年对上流社交活动的热爱。

区文诗马会餐厅用膳尽显富贵

区文诗除了享受赛马的乐趣，一行人更在马会的高级餐厅内大快朵颐，享用新鲜生蚝、刺身等美食大餐，令人又羡又妒。事实上，区文诗不时在社交平台大晒其奢华生活，早前她到澳门庆祝生日时，便大方展示了价值不菲的Hermès Birkin手袋，贵气十足。虽然她演艺事业平平，但她不仅拥有多个名牌手袋，又以名车代步，现居住在西半山豪宅单位。

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区文诗投资有道30岁有两楼揸手

区文诗拥有独到的投资眼光，她早在27岁时就成功「上车」成为业主，30岁时更已手持两层楼，被誉为圈中的「隐形富婆」。2015年，她看准海外市场，以约六、七十万港元的资金购入日本东京一个二百多呎的单位用作收租，而她最大手笔的投资，则是在2019年5月，豪掷3,380万元购入西半山老牌豪宅年丰园的一个顶层连天台特色户，单位实用面积达1,194方呎，呎价高达28,308元，可见其财力相当雄厚。

区文诗曾拍拖29次 男友遍布多国

区文诗的感情生活，比起事业更加多姿多彩。她曾公开承认恋爱经验高达29次，情史几乎遍布全球，对象包括日籍男模铃木仁、组合Soler成员Julio、张栢芝的弟弟张柏文，以及一位美籍意大利金融才俊Peter等，每一段关系都备受关注。虽然经历过无数次恋爱，但她至今依然未婚，感情生活一直成谜。

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