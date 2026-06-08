吴大强未跟TMG续约澄清与工作量太大无关 暂别乐坛多陪家人旅游

吴大强今日（8日）在湾仔会展「香港潮州节」活动上表演，前警务处处长萧泽颐到场支持他。身为潮州人的吴大强这几天在香港潮州节活动中游走，品尝了很多潮州美食，小时候的生活情景仿佛重现眼前一样。问到潮州人管教孩子是否十分恶？他笑指，这些都是以往人们的观念，自己对几个孩子不会恶，时代进步了，也曾与儿子们一起到潮州汕头寻根。

吴大强心系娱圈

上个月月头，有网民发现吴大强的名字在TMG官网与及TVB的艺人官网内消失了，有人猜测吴大强经已离巢？他笑指只是人家看漏眼，自己仍留在TVB，同公司商讨下才不续约TMG，想多留时间同家人旅游，他说：「主要是我想休息一下，唱了几年也差不多了，想抽时间陪伴家人，觉得到此为止了；个心仍然在娱乐圈中，看看公司有没有其他部门适合我，（是否公司不跟你续约？）不是，同公司关系好好，大家洽商了很久，是我想休息一下，因为若然唱片公司安排了工作，我也不可以退，（是否早前工作量太大而吃不消？）与此无关，只是合约到期，想同家人四处旅游。」他表示，正等待公司给予机会，安排拍剧，透露之前拍了一套剧仍未播出。

吴大强同儿子唔倾公事

此外，儿子吴伟豪有份演出的剧集《爱·回家之开心速递》将停拍，吴大强表示没有担心。问到吴伟豪可有跟他谈及剧集停拍一事？他称没有，自己也是看报纸才得知，也很少过问儿子拍剧工作。没有担心吴伟豪吗？他表示不会，期待看他有份演出的新剧《飞常日志II》，透露每当儿子有新剧播出，都会一家人一起看来支持。