「御用宫女」张韦怡获姑仔赔逾300万  疑购火红林宝坚尼贺赢官司  素颜露仙气展胜利笑容

现年42岁、有TVB「御用宫女」之称的2007年落选港姐张韦怡（Gogo），早前入禀高等法院控告姑仔潘碧玉（Jade）诽谤，经历漫长的审讯后最终获判胜诉，姑仔须赔偿逾312万元及利息。正所谓「人逢喜事精神爽」，刚刚赢得官司兼获巨额赔偿的张韦怡，近日在社交平台（IG）高调分享与火红色林宝坚尼名车的合照，只见她颜值爆灯，状态大勇！

张韦怡购名车贺赢官司？

从张韦怡上载的照片可见，她当日与一架极为抢眼的火红色林宝坚尼名车合照。虽然她未有在帖文中明言自己是否刚刚购入新车，但就意有所指地写下「名车是要配美人」。相中的张韦怡展露著极为灿烂且充满自信的笑容，一扫过去几年的豪门恩怨阴霾。不少网民看到照片后纷纷留言，指这绝对是专属于她的「胜利的微笑」，更有人猜测这部价值不菲的顶级跑车，或许就是她买来祝贺自己官司胜诉、重获清白的最佳礼物。

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张韦怡素颜展白滑皮肤

除了名车吸睛，张韦怡当日的打扮与极佳状态亦成为网民焦点。她在帖文中表示自己当日其实是素颜上阵，但笑言全靠「皮肤搭救」，字里行间对自己的肌肤质素充满绝对的自信。从照片所见，素颜的她的确皮肤白滑紧致，气色红润，丝毫没有岁月痕迹，完全不似已经年过40，可谓保养得宜。在打扮方面，她外披了一件休闲的牛仔衫，但内里却穿上一件极为贴身的上衣，丰满身材若隐若现，性感与自信并重。

张韦怡胜出官司获巨额赔偿

回顾这场轰动一时的姑嫂恩怨，张韦怡于2020年入禀控告姑仔潘碧玉在社交媒体上污蔑她「贪慕虚荣」，导致她饱受压力、心情受创甚至不幸小产；而姑仔亦曾作出反申索，指遭张韦怡中伤「养鬼仔」等。早前法官裁定张韦怡胜诉，姑仔须赔偿逾312万元及利息，并全数驳回姑仔的反申索。

张韦怡指真相永远不会缺席

胜诉后，张韦怡随即发表了胜诉声明，首句便强调「真相永远不会决席（缺席）！」她感叹这段时间对自己而言是一场漫长且极其艰难的悲伤洗礼，面对断章取义的虚构指控感到极度荒谬与痛心，并造成了严重的多次伤害。但她选择相信法律与司法制度，直言这场官司「没有真正的赢家」，名誉损害与失去小生命的伤痕是任何判决都难以完全补偿的，之后她表示「感谢法律还我清白」，并感谢在乌云笼罩时依然选择相信她的人。

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