「最美双儿」周秀兰近照雍容富泰 外貌冻龄温哥华经营斋舖 曾传前夫出轨《真情》女星？

近日李婉华与「最美双儿」周秀兰及「顺嫂」梁葆贞三人饭叙，并将合照放上社交平台，掀起了网民的回忆杀。相片中的周秀兰（左）剪了一头俐落的黑色短发，配戴著圆框眼镜，现年65岁的她，岁月仿佛未曾在她脸上留下痕迹，皮肤紧致，脸色红润，雍容富泰。同场的梁葆贞亦精神奕奕，笑容慈祥，看起来非常健康，整个画面充满了回忆，令人怀缅。

周秀兰于事业高峰嫁人移民

周秀兰是80年代的TVB花旦，曾与梁朝伟合作经典剧集《鹿鼎记》，她饰演的双儿温柔婉约、善解人意，成为了她演艺生涯中，最具代表性的角色之一。除了电视圈，周秀兰亦曾涉足影坛，在电影《柠檬可乐》中，与一代巨星张国荣合作，这次合作也成为了影迷心中难忘的经典画面。然而，正当事业处于上升期，周秀兰却选择为爱淡出，与《真情》男星刘少君结婚，之后淡出娱乐圈，移居温哥华展开新生活。

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传前夫刘少君与《真情》郭少芸戏假情真

周秀兰与刘少君育有一女，当年夫妻分隔两地，刘少君留在香港拍剧，但在拍摄TVB处境剧《真情》时，有传与戏中拍档郭少芸戏假情真，发展出婚外情，远在加拿大的周秀兰得知丈夫有外遇后，心碎不已，她曾尝试返回香港试图挽救婚姻，但最终失败。1998年，两人对外宣称因宗教信仰等问题，正式结束婚姻关系。

周秀兰经营斋舖独力抚养女儿

刘少君事后也曾承认「因为老婆唔系身边先行差踏错」，更选择净身出户，将资产留给前妻，这次失败的婚姻对周秀兰造成巨大打击，她坦言自此对爱情失去信心，将生活重心转移到经营斋舖上，独力抚养女儿。至于卷入小三风波的郭少芸，近年移居内地，不时在社交平台分享近况，她至今仍是单身，与爱猫为伴，告别昔日的风风雨雨。

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