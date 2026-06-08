Bob林盛斌大女成人礼变「迷幻派对」  林霏儿收过百支玫瑰  跟年轻俊男互动合照惹热议

林盛斌（Bob）的长女林霏儿（Faye）正式宣告成年，日前她高调迎接18岁生辰，并在社交平台上大方公开一系列极度抢眼的派对美照，展现与以往截然不同的成熟韵味，彻底撕下昔日的女孩标签，期间她更收到过百支玫瑰的巨型花束，并转载一张年轻男士合照，惹来热烈讨论。

林霏儿超性感庆生

林霏儿在派对上换上一袭剪裁大胆的深V高开衩短礼服，衣著风格极度惹火。她不仅大方展露丰满迷人的曲线与修长美腿，举手投足间更散发著无与伦比的少女自信与健康魅惑，完美演绎何谓「女大十八变」，气场完全不输幕前女星。

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好友湾仔包场为林霏儿庆生

为了庆祝这个极具纪念价值的日子，林霏儿与一大群死党好友包下位于湾仔的高级场地「pier1929」，举办了一场盛大且疯狂的生日派对。现场特别布置成极具夜店风格的空间，夺目的霓虹光影交错，营造出强烈的迷幻视觉效果；场内人声鼎沸、音乐节奏强劲，一众好友对这位寿星女绝对是宠爱有加，众人随著强烈拍子齐齐疯狂高呼她的名字。林霏儿更开心得紧拥闰密，并表示：「before any boys, they were here first.（在任何男孩出现之前，她们最先在这里）」。

林霏儿收过百支玫瑰

在狂欢之中，林霏儿更收到了一份令人艳羡的重磅贺礼，一束体积惊人的渐层巨型花束。这份由过百朵玫瑰精心扎成的巨无霸礼物份量十足，让她捧在怀里显得格外娇小，更让她瞬间感受到被满满爱意包围的幸福感。

林霏儿和年轻男士合照惹讨论

此外，在众多派对花絮中，一张林霏儿与某位年轻俊男的同框照格外引人瞩目。相中男伴打扮斯文得体，两人虽然在镜头前保持著适度的礼貌距离，但这张单独合影一经曝光，立刻在网路上掀起热烈讨论，不少网民纷纷八卦猜测这位年轻男士的真实身分。

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