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67岁麦当杰惊喜现身佳视聚会 遭踢爆为「隐形富豪」 《射雕英雄传》白彪米雪合体

影视圈
更新时间：18:00 2026-06-08 HKT
发布时间：18:00 2026-06-08 HKT

现年70岁的「不老女神」米雪将于6月12及13日举行两场《友你有米55派对骚》音乐会，近日米雪在酒楼设宴，邀请一众昔日佳艺电视年代的旧战友聚首，当中除见到第一代「郭靖与黄蓉」白彪和米雪合体外，久未露面的导演麦当杰也有现身，更曝光其圈中「隐形大业主」的身份。

刘纬民直击群星聚会

近年积极经营小红书的前艺人刘纬民，在聚会期间拍片全程直击，见到聚会上星光熠熠，包括前佳视创台高层孙郁标、李道洪、文雪儿、陶敏明、伍润泉、白彪、邝伟雄、刘江、李铨胜、龙绍基、巴山等。

麦当杰外表未见走样

当刘纬民逐一介绍好友，镜头捕捉到名导麦当杰时，刘纬民兴奋地指对方是「大业主」、「收租佬」，一众好友即起哄附和。被揭身家丰厚的麦当杰尴尬苦笑，用手指向负责拍摄的刘纬民，随后闪避镜头。麦当杰虽然已经67岁，却有一头乌黑浓密的短发，身形未见中年发福大走样，完全看不出已年近古稀。

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导演麦当杰被老友戏称为「收租佬」，事实上私下的确投资有道。翻查资料，麦当杰在2010年以公司名义购入将军澳维景湾畔两个单位，实行「一自住、一放租」。直到2018年市场传出消息，麦当杰或相关人士以高达1,100万元沽出其中一个长年放租的三房单位，帐面大幅获利584万元离场。

麦当杰曾重返TVB

麦当杰中学毕业后，曾加入TVB担任助理编导，参与过《家变》、《大亨》等经典剧集，其后转战佳艺电视接拍《金刀情侠》，并于1979年转投丽的电视，两年后进军电影界。麦当杰与著名编剧胞兄麦当雄早年合作无间，曾执导的电影代表有《停不了的爱》、《省港旗兵2》、《玉蒲团之偷情宝鉴》、《黑金》等。麦当杰曾出任卫视中文台总监及有线电视节目监制，2006年应方逸华之邀一度重返TVB。

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