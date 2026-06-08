谭辉智暑假与女儿去东京过二人世界 踏上红馆舞台紧张到脚震 9月中山音乐晚会邀关嘉敏任嘉宾

谭辉智今日（8日）出席旅行社日本专门店揭幕典礼，作为旅游达人此前已经常带同粉丝团友出发前往国内及亚洲各地，并透露将把握暑假与女儿享受二人世界前往东京。谭辉智受访时笑言游日超过50次，走遍各大热门城市，父女同游则选择东京，行程全交由女儿负责编排，女儿未出发先兴奋已计划好食玩买路线，亦打算化身公主到迪士尼乐园出巡。辉智坦言随女儿年纪渐长，希望把握父女相处最珍贵时光，但亦引起幼子呷醋：「佢会话畀细佬知爸爸带我去、你冇得去！个仔就会喊，其实迟啲都会带佢去，但可以拖慢啲、大个仔都仲会跟住我。」

谭辉智逼关嘉敏跳肚皮舞

将于九月生日的谭辉智，亦与旅行社合作举办「声动中山9.12音乐晚会」与粉丝见面庆生，更首次邀请关嘉敏（Carman）担任表演嘉宾。辉智透露表演项目仍在计划中，亦未试过与女嘉宾出团及登台演唱，直言Carman性格搞鬼非常好玩，期待一同上台跳唱：「我见到留言全部叫佢跳肚皮舞，睇到相先知佢好劲原来系冠军，我谂会逼佢跳！」

谭辉智轻吻姨甥女

谭辉智日前与罗启豪首登红磡体育馆举办《双声演唱会2026》，直言踏上红馆舞台一刻开心又紧张：「呢几个月都好担忧应唔应付到呢个舞台，因为真系好大，做完有啲失落！彩排嘅时候觉得OK，但一弹上台见到坐满人有啲惊、有啲脚震！」热身过后，辉智坦言适应舞台顿感轻松自在，亦有热泪盈眶的感动时刻：「听到粉丝喺到大嗌，作为歌手真系好感动！」演唱会不少花絮陆续于社交媒体曝光，其中一段与观众近距离接触的环节，辉智轻吻一位可爱的小女孩脸颊，原来为其姨甥女：「其实我谂住锡个女，但佢缩埋遮住咗，因为见到个电视怕丑，唔想喺电视见到自己，姨甥女反而飙咗出嚟。」罗启豪与谭辉智在会上演唱草蜢名曲《忘情森巴舞》片段流出后，不少网民认为舞蹈较原唱者失色，辉智大方解画表示：「其实要跳好多动作，但又要唱，所以要留前斗后、惊临尾会喘气。」对于举办个人演唱会，辉智打算先累积更多作品，透露已有几首新歌录制完成，推出时间则视乎公司安排。