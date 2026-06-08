港姐海选乌龙爆红！韩国偶像学院导师 Lenna T. 获网民力撑参选港姐

《2026香港小姐竞选》日前举行首轮海选，期间爆出惊喜乌龙插曲，令隶属 YS 韩国偶像学院的编舞导师 Lenna T.（汤嘉宜）意外成为全城焦点。当日 Lenna T. 现身无线电视（TVB）电视城，实为慈善节目《万众同心公益金》进行舞蹈排练，却被现场工作人员误当成面试佳丽，更将其照片上传至 TVB 官方社交平台。

《2026香港小姐竞选》日前举行首轮海选，期间爆出惊喜乌龙，令隶属 YS 韩国偶像学院的编舞导师 Lenna T.成为全城焦点。

Lenna T. 为《魔音女团》舞蹈指导。

Lenna T.在老板唐安麒支持下赴韩深造。

在「港姐风波」发生后，Lenna T. 所属的 YS 韩国偶像学院幽默地在官方 Instagram 限时动态发起投票。

这场「美丽的误会」随即引来广泛回响，不仅 Lenna T. 的「魔音女团 」好友倪嘉雯 、宋宛颖纷纷转发起哄及各大媒体亦高度关注。加上网民激赞其高颜值与高学历背景，令原本隐身幕后的她知名度锐增。

Lenna T.获九成网民力撑选港姐

在「港姐风波」发生后，Lenna T. 所属的 YS 韩国偶像学院亦迅速响应，幽默地在官方 Instagram 限时动态发起投票，咨询网民「会否支持 Lenna T. 参选港姐」。投票结果出乎意料地热烈，最终获得超过九成网民一面倒投下支持票！眼见民意沸腾，学院随即搞笑地向她公开喊话：「老师参选吧！」为这场选美乌龙再添趣味话题。

Lenna T.亲自上阵为张与辰伴舞

前日（6月8日），《万众同心公益金》正式直播现场演出，Lenna T. 亦众望所归，带领 YS 韩国偶像学院的优秀学生团队惊艳登场。当晚，一众 YS 学生在舞台上展现出超水准的「刀群舞」实力，而这段动感十足、层次丰富的舞蹈，正正是由 Lenna T. 亲自倾力编排，足见其深厚的幕后调度与编舞功力。网民更纷纷留言：「很厉害的一班小舞王，好精彩，加上张与辰歌声非常吸引！全晚亮点，加油！」「小朋友好劲，表演得非常精彩」除了在幕后运筹帷幄，外貌与才艺兼备的 Lenna T. 更亲自披挂上阵，为实力派歌手张与辰（Vic）的演出曲目担任核心伴舞。在镁光灯下，Lenna T. 凭借极具感染力的舞姿与强大气场，与张与辰完美配合。精湛演出赢得全场掌声之余，更收获大批电视观众与网民的盛赞，直呼她「集美貌与才华于一身」。

Lenna T. 感谢大众厚爱

对于是次因港姐风波而意外爆红，再到《公益金》舞台大放异彩，Lenna T. 表示非常感谢大众、媒体以及学员们的厚爱。作为香港首位荣获，韩国专业导师资格证的 K-POP 教师，她透露未来会继续专注于舞蹈教育与幕后编舞工作，并致力带领 YS 韩国偶像学院的学员踏上更多大型舞台，为香港演艺界培育更多具国际视野的跳唱新星。

