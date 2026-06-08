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港姐海选乌龙爆红！韩国偶像学院导师 Lenna T. 获网民力撑参选港姐

影视圈
更新时间：15:32 2026-06-08 HKT
发布时间：15:32 2026-06-08 HKT

《2026香港小姐竞选》日前举行首轮海选，期间爆出惊喜乌龙插曲，令隶属 YS 韩国偶像学院的编舞导师 Lenna T.（汤嘉宜）意外成为全城焦点。当日 Lenna T. 现身无线电视（TVB）电视城，实为慈善节目《万众同心公益金》进行舞蹈排练，却被现场工作人员误当成面试佳丽，更将其照片上传至 TVB 官方社交平台。

《2026香港小姐竞选》日前举行首轮海选，期间爆出惊喜乌龙，令隶属 YS 韩国偶像学院的编舞导师 Lenna T.成为全城焦点。
《2026香港小姐竞选》日前举行首轮海选，期间爆出惊喜乌龙，令隶属 YS 韩国偶像学院的编舞导师 Lenna T.成为全城焦点。
Lenna T. 为《魔音女团》舞蹈指导。
Lenna T. 为《魔音女团》舞蹈指导。
Lenna T.在老板唐安麒支持下赴韩深造。
Lenna T.在老板唐安麒支持下赴韩深造。
在「港姐风波」发生后，Lenna T. 所属的 YS 韩国偶像学院幽默地在官方 Instagram 限时动态发起投票。
在「港姐风波」发生后，Lenna T. 所属的 YS 韩国偶像学院幽默地在官方 Instagram 限时动态发起投票。

这场「美丽的误会」随即引来广泛回响，不仅 Lenna T. 的「魔音女团 」好友倪嘉雯 、宋宛颖纷纷转发起哄及各大媒体亦高度关注。加上网民激赞其高颜值与高学历背景，令原本隐身幕后的她知名度锐增。

Lenna T.获九成网民力撑选港姐

在「港姐风波」发生后，Lenna T. 所属的 YS 韩国偶像学院亦迅速响应，幽默地在官方 Instagram 限时动态发起投票，咨询网民「会否支持 Lenna T. 参选港姐」。投票结果出乎意料地热烈，最终获得超过九成网民一面倒投下支持票！眼见民意沸腾，学院随即搞笑地向她公开喊话：「老师参选吧！」为这场选美乌龙再添趣味话题。

Lenna T.亲自上阵为张与辰伴舞

前日（6月8日），《万众同心公益金》正式直播现场演出，Lenna T. 亦众望所归，带领 YS 韩国偶像学院的优秀学生团队惊艳登场。当晚，一众 YS 学生在舞台上展现出超水准的「刀群舞」实力，而这段动感十足、层次丰富的舞蹈，正正是由 Lenna T. 亲自倾力编排，足见其深厚的幕后调度与编舞功力。网民更纷纷留言：「很厉害的一班小舞王，好精彩，加上张与辰歌声非常吸引！全晚亮点，加油！」「小朋友好劲，表演得非常精彩」除了在幕后运筹帷幄，外貌与才艺兼备的 Lenna T. 更亲自披挂上阵，为实力派歌手张与辰（Vic）的演出曲目担任核心伴舞。在镁光灯下，Lenna T. 凭借极具感染力的舞姿与强大气场，与张与辰完美配合。精湛演出赢得全场掌声之余，更收获大批电视观众与网民的盛赞，直呼她「集美貌与才华于一身」。

Lenna T. 感谢大众厚爱

对于是次因港姐风波而意外爆红，再到《公益金》舞台大放异彩，Lenna T. 表示非常感谢大众、媒体以及学员们的厚爱。作为香港首位荣获，韩国专业导师资格证的 K-POP 教师，她透露未来会继续专注于舞蹈教育与幕后编舞工作，并致力带领 YS 韩国偶像学院的学员踏上更多大型舞台，为香港演艺界培育更多具国际视野的跳唱新星。
 

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