林奕匡拟为囝囝写爱心儿歌 公开创作小天地 进行音乐交流丨名人杂志

林奕匡近日推出新歌《特务占士匡Mad World》，曲风与以往作品截然不同，在疯狂而紧凑的节奏之中，引领乐迷走进真假难辨的Mad World。新歌以难分网上资讯为题材，林奕匡坦言有时也难分真假，曾被一些故事感动落泪，最后却发现只是作故仔，只为骗取流量。已为人父的林奕匡亦不希望儿子过早接触电子产品，笑言要多让他感受真实世界，又说录了很多儿子不同的声音，计划创作一首属于他的儿歌。 撰文：黄佩丽 摄影：谭志光

林奕匡一直希望跟大家分享创作音乐过程，这次的「Phil’s Music Lab」活动可向粉丝展示其创作空间。

林奕匡自爆曾因在网上看到父母失去孩子的故事而伤心，最终却发现该则是虚构故事。

创作《特务占士匡Mad World》这首歌，主要是反思网上资讯的真实性。

在现今科技盛行、网络世界资讯泛滥的年代，单靠理性思考很难分辨真假，林奕匡的新歌《特务占士匡Mad World》灵感正是来自日常，他指自己一向理性，浏览网上资讯时亦有一套方法分真假。但近年AI当道，要分辨真假更难，不再是有图有真相，「依家的世界太多假嘢，相片和资讯乜都是假，说话又假，不知道要信甚么才好。我以前上网，就算当时不知真假，看大家的留言都会知道，但有日我睇咗啲嘢再看留言都分不到真假。现在都这样，将来更难分，这些事将来可能比刀枪更利更可怕，信错了就会害人一世。」

曾被网上作文欺骗

不过他不会因此避开网上世界，始终透过网络能够看到世界，他说：「我会保持一个距离，不会太过入心，我试过看完一个关于做父母的故事，讲他们失去了孩子，我不敢想像有一日我失去儿子会点算，当时真的喊了出来，之后我留言，看到有人说这个故事讲过好多次，其实是某些人想博流量，又话是宣传某种产品，是想你㩒入去买，原来系用这些东西去夺取大众的同情心和好奇心，然后制造利益俾自己。（有试过金钱上的损失？）没有，但有朋友的孩子试过被呃钱，他怕被家人骂，要问工人姐姐借钱去填，但之后越踩越深，最终都是跟家人坦承，由他们去解决。这件事都令我有所反思，究竟作为父母系要伤心个仔俾人呃多啲，定伤心他就算俾人呃都不敢跟你说，所以无论大人、小朋友和老人家都要小心网上资讯。」

林奕匡早前与太太囝囝到韩国旅行，留下不少欢乐回忆。

抱着囝囝一起弹琴，林奕匡应该更加享受音乐吧！

让爱儿感受真实世界

林奕匡和李霭玑婚后育有一子Darrien，孩子快将3岁，早前一家人更到韩国旅行，是一家三口首次到外地旅行。他表示旅程期间充满欢乐，虽然要准备很多东西，但一家人制造了很多美好回忆，又庆幸Darrien没有在飞机上太过扭计，令他都松了口气。每次谈到儿子，林奕匡都满脸笑容，笑指他似自己一样喜欢音乐，「他跳舞叻过我，一听到音乐就会动，但我没有给他听《Baby Shark》那类音乐，哈哈！他听到有节拍的音乐就会动起来，好得意，我都有给他听我的歌，令我suprise的是，他原来很喜欢我的歌，饮紧奶听会拍个奶樽，好好笑。我有想过为他做一首儿歌，所以录了好多他不同声音，无论是笑声、喊声、叫声都有，希望之后可以用到。」他又说会尽量让囝囝少接触电子产品，希望他多看书和运动，多感受真实的世界，而且Darrien很好动，一有时间就会陪他玩。

林奕匡坦言做了爸爸之后，责任感比以前更大。

林奕匡一向专注做音乐。

林奕匡坦言如今跟太太二人世界的时间真的少了很多，但夫妻俩都不介意。

林奕匡与太太李霭玑互相合作，一起享受凑仔时光。

三人世界更开心

林奕匡坦言做了爸爸之后，责任感比以前更大，「以前只为自己想，朋友一约有时间就会出去。但现在做了爸爸，要顾及囝囝的作息时间，要和太太分工合作，以前可能一起身会去健身，很多事都可以即兴去做，但现在囝囝每日起身的时间都不同，太太瞓了要由我睇住，有时只是落街一阵都要谂谂，去健身都要度时间，不过都慢慢习惯这个模式。我们都有想过再生一个，但不心急，现在一个都很开心。」问到有了孩子后会否少了二人世界的时间？林奕匡笑指一定会，但觉得三人世界更开心，「二人世界真的少了很多，好多人都问我几时去旅行，但我不想离开个仔，想和他一起去，带住小朋友又要计划更多，其实我和太太都不需要二人世界。（太太无投诉？）她宁愿陪个仔多过陪我，哈哈！现在过纪念日都会和小朋友一起，毕竟他是我们的爱情结晶品。」

公开音乐创作空间

林奕匡一向专注做音乐，除了推出新歌，早前亦举办了期间限定的音乐创作小天地「Phil’s Music Lab」，向大众公开他写歌和制作的空间。他表示一直都有想和大家分享音乐创作过程的想法，奈何家中的studio太私人又乱，他写歌时又很即兴，不会特意架设机器录下来。因此今次物色了一个空间，将家中的器材搬来，以期间限定的方式和大家分享他的音乐创作。他除了会在这个空间里写歌、制作、探索声音，也有邀请不同音乐人包括郑融、张天颖、音乐监制Edward Chan等等加入，一同碰撞灵感，将每一次合作视为一场音乐实验。

望10年完成下个里程碑

林奕匡透露公众亦能走进这个专属空间，与他在近距离进行音乐交流。他表示创作的灵感来源很多时都是源自自身的经历和感受，但个人经历有限，这次的Music Lab就听到很多乐迷的分享，激发他很多创作灵感，「我边有咁多好故事，除非作出来，所以我希望能写出别人的故事，唱出别人的故事。」他又透露去年完成了一个里程碑，笑谓公开过的作品已经有100首，「能够有100首一点也不易，但要有下一个100首更难，现在环境不同，以前一只碟有10首歌，1年可能出几只，但现在可能2、3年才有一只，能够1年出到10歌就已经很好，我希望用10年时间完成下一个100首歌，如果8年做到就更好，我会继续出歌又写俾人，相信是有机会的。」

