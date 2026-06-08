吴文懿狂减百磅 轻身上演艺路 靠钟澍佳点醒 以BLACKPINK做助力丨名人杂志

人为了实现梦想，可以付出几大努力？ 凭《正义女神》获得观众注意的新生代演员吴文懿就为了实现当演员的梦想，想拓寛戏路，不惜咬紧牙关，在3年内减了100磅体重，以轻盈甜美新形象自信十足地继续走那梦想中的演艺之路。 场地：24/7 Fitness Fourth Branch (APM)

吴文懿经过3年多努力后，成功从肥妹仔减到变成标准身形，演出机会也增加。

皇牌监制钟澍佳出言点醒，令吴文懿痛下决心减肥。

入行3年多的吴文懿，凭《正义女神》饰演杀婴案妈妈麦珊珊崭露头角。观众未必知道，眼前这位身形标准的女生，昔日体重曾高达210多磅，更因肥胖饱受歧视。她曾报名参加肥人真人骚，却连面试机会都没有，大受打击。疫情期间机缘巧合考入艺员训练班，入行后因肥胖形象获得《虚拟情人》角色，身边人纷纷劝她不要减肥，并深信保持肥胖能换来某些机会。直至《新闻女王》监制钟澍佳一句：「一年有多少套剧需要大码角色？可能台庆先见到你一次。」她当头棒喝，决心减肥拓宽戏路，成为了她人生其中一个转捩点。

吴文懿用了3年时间靠运动和饮食慢慢瘦下来。

她分享减肥心得，强调首要找出能持续执行的方法。

吴文懿体重一度高达210多磅，更曾因肥胖连买蛋挞都备受歧视。

买蛋挞被辱骂

除了为着钟澍佳的一句话，吴文懿亦谈及减肥的另一契机，原来跟她的一次难堪经历有关。当时吴文懿体重逾210磅，有次买蛋挞明明只要一个，店员却硬塞两个，拒绝后竟被对方晦气责骂：「我已夹两个，你想怎样呀？」她很委屈但不敢反驳：「我看一看后面排队的人，觉得他们心里在想，肥妹怎会吃不到两个蛋挞，不要装了。」她直言自卑得连讲出道理的勇气也没有，并致电妈妈哭诉，终意识到肥胖已严重影响自信，吃完那两个蛋挞后又再的起心肝减肥。

吴文懿从每星期散步3天、每次30分钟开始，逐步增加到4天，养成习惯。

吴文懿在IG分享其低脂高蛋白早餐菜单。

持续减肥法

吴文懿用了3年时间靠运动和饮食慢慢瘦下来，与现时110磅的她形成强烈对比。她分享减肥心得，强调首要找出能持续执行的方法，「我以前试过蔬菜汤、苹果餐、蛋白餐，但3天后就不可以持续。」她认为最重要是用一些方法自己接受到又有效，例如运动，从每星期散步3天、每次30分钟开始，逐步增加到4天，养成习惯，选择24/7开放的健身室。饮食方面，不强逼自己吃不喜欢的食物，改以鸡扒取代鸡翼、瘦猪肉代替排骨，早餐固定吃两只蛋配粟米或番薯，晚餐多跟家人吃海鲜。

演出机会增多

坚持3、4个月后终见成效，吴文懿笑言：「我瘦了30磅都没人察觉，直至减至160磅，很多人才开始问我做过甚么，叫我分享一下。」她更指不要追求短时间内瘦，太急进皮肤很容易会下垂。吴文懿减肥后演出机会确实增多，除《正义女神》外，在《爱‧回家之开心速递》亦拥有一个固定角色。但吴文懿坦言单靠TVB收入未必足以应付生活支出，幸得好友让她在其店舖做兼职接待员帮补生计，继续追梦。

吴文懿曾在社交网分享减肥历程，引来极大回响。

吴文懿做运动时会边做边看BLACKPINK演唱会，以她们作为减肥动力。

成为别人动力

吴文懿曾在社交网分享减肥历程，引来极大回响，有女生私讯感谢她给予动力，成功减磅，「我肥了那么多年，很明白那种自卑，如果我可以成为别人的动力，也是一件有意义的事。」问到如何坚持运动，她自爆秘诀是看BLACKPINK演唱会：「尤其是踏机时，不停看，看了超过500次。因为你看到她们很瘦、很漂亮，也会想像她们一样。」最后，在未来的工作路上，她除了希望可以开设自己的YouTube频道分享减肥成功之道，亦期望未来可尝试奸角，挑战更多不同角色。