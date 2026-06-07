Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张卫健被斥「冇毛唔值钱」愤而剃头 受邀指洗头水广告：要我光头 自爆《西游记》片场向人下跪

影视圈
更新时间：22:57 2026-06-07 HKT
发布时间：22:57 2026-06-07 HKT

TVB节目《一周星星》今晚（7日）播出最新一集，邀请到为经典动画《反斗奇兵5》配音的三位巨星——影帝刘青云、乐坛天后容祖儿以及「喜剧之王」张卫健，接受主持王镇泉的专访。三位神级嘉宾在节目中大爆演艺圈秘闻与私下趣事，其中张卫健不仅亲自拆解多年的「光头之谜」，更首次详述当年拍摄《西游记》时，曾在片场下跪的内幕！

张卫健自爆光头之谜

在「你问我答」环节中，曾与张卫健合作的影视制作人钟澍佳，透过影片尖锐提问：「你的头发什么时候开始慢慢消失？」面对这个多年谜团，张卫健首次在镜头前详细剖白。他坦言，自离开TVB后，演艺重心转往内地，并开始主力接拍需要剃头的清装剧，从此头发就「彻底消失」。而这一切的导火线，源于当年一位行内前辈对他说过的一句「极度难听的说话」。张卫健忆述，当时他与一位前辈洽谈片约，当对方问及片酬时，听到他的报价后竟不屑地说：「哗？咁贵？你唔好忘记，你冇毛系唔值钱！」

这句话严重刺伤了张卫健，他坦言：「那句话真的太伤人了，简直是扼杀一个正在努力奋斗的年轻人。」但也正是这句狠话，激发起他的斗志。为了证明自己，他下定决心将头发剃光，要向世人证明「张卫健就算没毛，都可以很有价值！」从此，光头成为他的标志，也开启了他在内地演艺事业的高峰。故事说完，张卫健更幽默自爆，最近正在洽谈一个洗头水广告，但对方要求他继续光头上阵，惹来全场大笑。

相关阅读：BIG FOUR红馆演唱会2025丨群星齐贺张卫健、许志安、苏永康及梁汉文 郑秀文低调入场撑老公开骚

张卫健为求「猴子猴孙」下跪

在节目的「独家考古」环节中，节目重温了张卫健的经典作——1996年版《西游记》。张卫健在节目中抛出震撼弹，忆述当年拍摄花果山场景时，曾因为一个突发事件，当场向所有扮演「小猴子」的临时演员下跪。

张卫健详述，当时拍摄已持续到凌晨三点，所有「小猴子」都已筋疲力尽，个个「摊软」在地上，无力再演。眼见拍摄进度受阻，作为主角的张卫健心急如焚，他忆述：「我记得我真系跪下求佢哋。」他当时双手合十，跪在所有临演面前，恳求道：「我求求你哋啦，醒醒吧。真的活泼一点可以吗？这是最后一小时、最后一天了，我拍不完真的完了，拜托你们！」幸好，在场的临时演员们都被他的诚意打动，马上重新打起精神，最终协力完成了当日的拍摄。

相关阅读：张卫健真面目曝光！网民踢爆一恶习 生活态度成保持年轻秘密？

王祖蓝隔空问容祖儿情事

除了张卫健的秘闻，天后容祖儿的感情生活同样是焦点。容祖儿的小学同学兼好友王祖蓝在节目中隔空「逼供」，追问她的择偶条件。一向真性情的容祖儿大方回应，坦言自己选对象完全不在乎外型，更直言「就算身材矮小都冇所谓」，疑似隔空幽了好友王祖蓝一默，展现出天后贴地又可爱的一面。

相关阅读：张卫健旧爱证患甲状腺亢进症 严重可致心脏衰竭 需长期服药控制病情

刘青云「吴镇宇上身」爆好友私下一面

一向给人感觉严肃、寡言的影帝刘青云，在节目中彻底放飞自我！在谈及圈中好友吴镇宇时，刘青云竟然罕有地展现幽默本色，在镜头前不断「吴镇宇上身」，模仿好友的神态与语气，更大爆吴镇宇私底下的真实趣事。刘青云唯妙唯肖的演绎充满喜感，令主持及同场嘉宾笑到流眼泪。

最Hit
屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主｜Juicy叮
屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主｜Juicy叮
时事热话
7小时前
新皇岗口岸懒人包｜最快7月底试行！一地两检5分钟通关/24小时开放/接驳交通巴士、小巴／深圳地铁一文睇清
新皇岗口岸懒人包｜最快7月底试行！一地两检5分钟通关/24小时开放/接驳交通巴士、小巴／深圳地铁一文睇清
旅游
12小时前
胡枫演唱会2026｜94岁修哥开骚破纪录 红馆设十围酒席群星到贺 曾志伟预约胡枫百岁个唱再做嘉宾
胡枫演唱会2026｜94岁修哥开骚破纪录 红馆设十围酒席群星到贺 曾志伟预约胡枫百岁个唱再做嘉宾
影视圈
2小时前
极致网购 将军澳湿透快递跌出「两条嘢」 网民看清真身极错愕：连「XX」都要买落嚟！？｜Juicy叮
极致网购 将军澳湿透快递跌出「两条嘢」 网民看清真身极错愕：连「XX」都要买落嚟！？｜Juicy叮
时事热话
12小时前
宝珮如被掌掴伤痕照曝光 半边脸布满深紫瘀伤 微丝血管爆裂触目惊心 打人者系金像女星
宝珮如被掌掴伤痕照曝光 半边脸布满深紫瘀伤 微丝血管爆裂触目惊心 打人者系金像女星
影视圈
13小时前
甜宠剧男星金泽离世终年33岁 擅演霸道总裁传拍短剧过劳猝死 拍《忘记你，记得爱情》走红
甜宠剧男星金泽离世终年33岁 擅演霸道总裁传拍短剧过劳猝死 拍《忘记你，记得爱情》走红
影视圈
7小时前
前TVB花旦简佩筠罕露面 消失幕前29年从商血本无归 流产近乎不育 曾被封「最美陆无双」
前TVB花旦简佩筠罕露面 消失幕前29年从商血本无归 流产近乎不育 曾被封「最美陆无双」
影视圈
14小时前
住公屋仅10年即交回！港爸210呎蜗居大翻身 极速「结婚生仔买楼」 网民全跪：太本事｜Juicy叮
住公屋仅10年即交回！港爸210呎蜗居大翻身 极速「结婚生仔买楼」 网民全跪：太本事｜Juicy叮
时事热话
10小时前
吴彦祖美国豪宅曝光媲美豪华酒店 私人泳池无边际花园超奢华 老婆Lisa S.素颜出镜
吴彦祖美国豪宅曝光媲美豪华酒店 私人泳池无边际花园超奢华 老婆Lisa S.素颜出镜
影视圈
1小时前
泰7岁女童离奇命案轰动全国 警揭凶手竟是13岁亲姐 17岁舅助弃尸
泰7岁女童离奇命案轰动全国 警揭凶手竟是13岁亲姐 17岁舅助弃尸
即时国际
10小时前