《莫离》剧情懒人包及5大看点 白鹿与丞磊先婚后爱双向救赎

莫离｜由白鹿与丞磊领衔主演的古装陆剧《莫离》于6月9日正式开播，讲述叶府长女与残疾定王先婚后爱的复仇故事。剧集改编自经典小说《盛世嫡妃》，幕后班底实力强大，自预热以来便备受瞩目。下文为您精心整理《莫离》即睇分集剧情、主要角色介绍及5大必看亮点！

剧情大纲

追剧日历

人物关系图

角色介绍

分集剧情

必看亮点

陆剧《莫离》讲述叶府长女叶璃（白鹿 饰）身为骊山后人，曾被封禁在山中8年。她奉命嫁入破败的定王府，与双腿残疾的定王墨修尧（丞磊 饰）结为夫妇。婚后叶璃表面安分，实则暗中周旋谋划，誓要将当年陷害骊山的官员逐一清除。虽然在此过程中，她一度遭到同样背负复仇大计的墨修尧怀疑，但二人最终冰释前嫌、联手并肩，辅佐小皇帝执掌朝政，接连粉碎沐阳侯与黎王的篡权阴谋，最终成功守护江山，还天下百姓一片清平。

《莫离》由白鹿与丞磊领衔主演。

返回目录

《莫离》追剧日历公开！

返回目录

《莫离》人物关系图公开！

返回目录

白鹿 饰 叶璃

叶府长女，亦是骊山后人，曾被封在山中8年。婚后她以婚约为掩护步步为营，表面上安分持家，暗地里则缜密布局，逐步清除昔日迫害骊山的贪官污吏。

白鹿饰演叶璃。

丞磊 饰 墨修尧

定王府的主人，因故双腿残疾。定王府如今虽然破败，但他初期一直以轮椅形象示人，默默隐忍蛰伏，静待时机主动破局复仇。

丞磊饰演墨修尧。

蔡正杰 饰 墨景黎

与叶璃青梅竹马且原本定有婚约，然而其心怀不轨。他的篡权阴谋最终被叶璃与墨修尧联手粉碎。

蔡正杰饰演墨景黎。

杨舒伊 饰 叶莹

叶璃的妹妹，获皇帝改赐婚予墨景黎，并与姐姐于同日出嫁。

杨舒伊饰演叶莹。

返回目录

第1集及第2集：叶璃与墨修尧成亲

叶璃时隔8年终于下山返回叶府。由于府中因御赐牌匾失窃而展开彻查，她借机从继母手中夺回母亲嫁妆的钥匙，并在众人面前揭穿嫁妆被调包的真相，最终顺利清算交接。成亲当日，叶璃与妹妹叶莹同日出嫁，分别嫁给双腿残疾的定王墨修尧及黎王墨景黎。叶璃嫁入定王府时，定王因故缺席婚礼，她便亲自出发寻人。当时吕太史企图强留定王抄写经书，被叶璃轻松施计化解，二人顺利完成婚礼。洞房之夜，叶璃感激墨修尧愿意娶她，助其重下骊山，但墨修尧却要求二人划清界线。

叶璃下山时已听闻定王府的变故，暗自发誓要为母亲赎罪。当她再次拜访定王时，又遭吕太史阻挠，随即前往长生坊向三叔打听吕太史的底细，得知其背后必定受到沐阳侯指使。回府后，叶璃亲眼目睹墨修尧因兄长战败而代为受鞭刑赎罪，感到无比心痛；她主动协助对方沐浴，却不慎被扔进水中。

返回目录

1. 「扛剧女王」白鹿全新力作

白鹿凭借《周生如故》人气急升，其后作品成绩均十分亮眼。例如2025年初播出的《白月梵星》，成为网络平台近两年唯一热度破万的仙侠剧，更被列入财务报告的核心成功案例，有效带动会员增长。白鹿更荣获「尖叫女演员」殊荣，被业界公认为具备极强「扛剧」能力的实力派演员，令《莫离》的收视与数据期望极高。

《莫离》是白鹿最新作品。

2. 白鹿与丞磊极具CP感

虽然这是二人首度在影视作品中合作，但在《莫离》官方预热期间，多次释出的幕后花絮均展现出极强的氛围感。例如2025年七夕期间，丞磊为白鹿拍照及夹菜；2026年情人节在雪景中，白鹿意外跌入丞磊怀中的本能反应自然甜蜜，令观众直呼期待。

白鹿与丞磊在花絮都甜度爆表。

3. 强强联手设定引人入胜

剧中叶璃是智勇双全的骊山后人，为复仇步步为营；而墨修尧则是身世坎坷、美强惨的定王。二人先婚后爱，从最初的猜忌试探，到后来的并肩作战、互相治愈，实现双向救赎。除了男女主角的感情线与成长历程外，朝堂之上各方势力的高能智斗与阴谋过招同样精彩，爽感十足。

二人的表现值得期待。

4. 黄金幕后班底质素保证

本剧由被誉为「古偶之神」的林玉芬担任总导演，她曾执导《花千骨》、《三生三世十里桃花》及《仙剑奇侠传三》等多部现象级爆款剧集；造型设计则由金马奖得主梁婷婷亲自操刀；编剧赵娜的代表作则包括《楚乔传》与《无忧渡》，幕后阵容堪称「梦之队」。

《莫离》台前幕后星光熠熠。

5. 改编自古言界经典 IP

剧集改编自作家风轻的人气小说《盛世嫡妃》。该作在连载期间曾长期高踞小说热搜榜首，并荣获2014年度最佳人气作品奖。作为古装言情小说界的标杆之作，其口碑历经多年沉淀，拥有庞大的读者基础，影视化自然备受瞩目。

《莫离》受很多原著书粉关注。

返回目录