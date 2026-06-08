阮嘉敏大爆闺房秘密穿情趣内衣表现兴奋 何沛珈择偶底线遇「一恶习惯」崩溃

TVB节目《女神配对计划2》尚未开播已话题十足，近日节目组在网上发布宣传短片，其中阮嘉敏（Mandy）与何沛珈（Roxanne）大玩「满分男友但有奇怪癖好」的影片，阮嘉敏大爆闺房情趣时反应劲High，引起不少网民讨论。

阮嘉敏流露真性情

当何沛珈问阮嘉敏如果男友每晚都要求她穿情趣内衣，会给几分？阮嘉敏竟爽快回答：「10分啰！好小事啫。」何沛珈随即笑谓：「即系表示你好钟意着情趣内衣。」阮嘉敏听后更兴奋得手舞足蹈，场面十分搞笑。

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阮嘉敏何沛珈曝光卫生习惯

影片中，阮嘉敏与何沛珈又提到不少男友的衞生习惯，当提到男友长期不刷牙，阮嘉敏自爆曾经有一任男友不刷牙，但每日都不刷牙又满口黄色牙垢时，阮嘉敏面露难色即头拧拧：「长期呀？唔得，唔得。」阮嘉敏又解释自己有贴形贴，对牙齿的状态好注重。

当被问到面对男友鼻毛外露的尴尬情况，何沛珈认为问题不大：「剪得㗎嘛，我帮佢剪啰，我帮佢掹添啦，或者帮佢塞返条鼻毛入去。」但男友「不喜欢换底裤」的问题，何沛珈即时崩溃大叫并强调：「好过份，好污糟，我好注重卫生㗎，完全接受唔到。」

阮嘉敏北上拍短剧收获人气

曾为「东张女神」的阮嘉敏入行将近12年，早前近来事业上的突破，不但加入节目《女神配对计划2》，又到内地拍网络微短剧《瘦一斤，赚一斤，虐哭前任不过瘾》，即集上架后累积浏览量极速冲破3000万，令阮嘉敏知名度大增，成新一代内地短剧女神。有指以一部拍摄约六天的短剧计算，可赚取约48万人民币（约55.5万港元），难怪网民会用「有钱有样好女仔」形容阮嘉敏。

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