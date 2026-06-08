黎芷珊剖白单身十年之谜一原因致姊弟恋触礁 自嘲恋爱Quota已耗尽 不乏追求者仍相信爱情

现年60岁的黎芷珊过往情史位位属圈中男神，曾与梁家辉、郑伊健、邵传勇、陈小春及张达伦拍拖。黎芷珊近日作客查小欣的YouTube节目《红查馆》访问，大谈踏入「六字头」的人生新阶段，更罕有剖白单身十多年的内心世界。

黎芷珊被相士批易吸引「年下男」

黎芷珊入行逾40年，昔日交往对象多为年下男星，连相士都指黎芷珊命格容易吸引「年下男」。黎芷珊坦言已经单身十几年，虽然中间不乏追求者，但始终未能开花结果，黎芷珊幽默地表示：「可能我个Quota（配额）喺好后生嘅时候已经用晒啦，依家惟有畀心机事业。」

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黎芷珊等待「灵魂伴侣」

黎芷珊认为多段感情无疾而终，最大原因是双方对未来的规划不一致。黎芷珊是「不婚不生主义者」，因为不想生小朋友，所以对婚姻没有憧憬：「讲真我又唔会生小朋友，我觉得我唔识去凑，所以我系完全从来都冇谂过要生小朋友。」黎芷珊提到旧爱张达伦长达九年的感情，二人刚拍拖时，男方曾声称自己也不喜欢小朋友，但分手后不久，便迅速结婚生子。

被问到经历过多次情伤与离合，又带着「精神洁癖」，是否仍相信爱情？黎芷珊毫不犹豫表示：「信！我绝对相信爱情㗎。」对于未来的「最佳男朋友」，黎芷珊强调条件并非物质上的支持，而是感觉行先，最重要是双方能够沟通、有源源不绝的话题。

黎芷珊视王嘉尔如细佬

早前黎芷珊庆祝60岁生日，获王嘉尔（Jackson）在首尔包场庆祝。黎芷珊斩钉截铁指二人感情如姊弟，不会有幻想或发展感情：「我生得出佢啦」、「真系当佢仔一样，应该咁讲，佢真系一个brother，即系细佬。」

黎芷珊又提到当日庆祝生日，适逢二人同样身在韩国，便相约见面，没想到发生插曲，因黎芷珊的全名是「Maria Luísa de Melo Leitão」，王嘉尔一直误会是「Maria」，但熟识黎芷珊的朋友会叫她「Luisa」，导致一早拜托酒吧在墙上布置「Maria, Happy Birthday」字句的王嘉尔受到打击，甚至不小心两次行错路。

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