VIVA举行出道两周年派对 ValC盼今年开演唱会 Carina被爆曾向队友诉苦？

女团VIVA今日（7日）举行出道两周年派对，与粉丝玩游戏互动，又首唱新团歌《La Vida》。姜咏鑫（Ada）在听到成员们分享出道两年来的感受时一度眼湿湿，大会和粉丝最后更向她们送上生日蛋糕，令她们非常感动，并许愿能于今年开骚以及在颁奖礼上夺组合奖。

VIVA出道2年有所成长

VIVA受访时表示对出道2年是开心多于感触，没想到时间过得很快，她们在这2年都有所成长，队长李晞彤（Carina）指两年来挑战不断，令她们都有不同的改变，透露早前一起去露营拍团综，虽然只是短短2日1夜，但期间分享了不少心事，呼吁大家要留意播出日期。问到拍团综时是否忍不住爆喊，被她们指最眼浅的Ada笑指流汗多过流泪，因为天气实在太热，其他人都表示拍得很开心，但亦晒黑不少，马思惠（Macy）更指连身体都要化妆才能见人。

ValC恨有试镜机会

问到是否于今年开演唱会，张鈊贻（ValC）表示有向公司提过，她们都希望能成事，不过Macy直言经常向公司乱许愿，Carina笑谓曾讲过想去澳洲跳伞，指愿望要讲出来才有机会成真。VIVA中现时只有Carina推出了solo歌，其他3人都表示不会羡慕，为她感到高兴，虽然她们都想有solo歌，但不会心急，又爆Carina之前出席个人活动时都会向她们诉苦，指很想念她们，Carina直言喜欢做团体活动多过个人活动，有人陪伴更有力量。另外，除了音乐，Carina和Macy分别演过音乐剧和电影，Ada表示想作多方面发展，但暂时想专注在VIVA的工作上，ValC则表示有在上演技堂，无论是舞台剧或戏剧，都想有试镜机会。