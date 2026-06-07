陈炜澄清小鲜肉追求者并非王梓轩 自爆拍醉酒戏曾遭特约演员乱摸

陈炜到湾仔会展出席第五届香港潮州节活动，为烹饪比赛点评，她透露自己也是潮州人，笑言：「除了知悭识俭，潮州人的美德我都有，例如贤良淑德、入得厨房，有孝心，只是比较大使些，哈哈！」她指家乡是潮州普宁，但未有到过家乡，但也有到过潮州其他地方拍摄饮食节目，自己也喜欢当地的海鲜和蚝仔粥。

陈炜期待与罗嘉良合作

陈炜即将为新剧《模范律师团》 开工，将与视帝罗嘉良，以及杨茜尧、刘佩玥等合作，她透露已试造型，发现很多衣服都很窄，问律师袍也好窄？她笑有很多靓衫，但也有庄重一面。谈到难得与罗嘉良合作，她表示：「我们食了一餐饭，我们都以为合作过，原来只是登台遇见过，也有一张十多年前的合照，他非常Nice，我很期待。」问到为角色准备？她指高淑桦的感觉仍在，但因为是前传，角色较年青，因此为保青春要努力敷面膜，不用求助于医美医生的老公，笑言天气热加上台词好多，自己也没胃口了。她指剧集在深圳外景的时间较《正义女神》短，问可会与罗嘉良拍激情场口？她笑言先不透露。

陈炜称王梓轩系正人君子

谈到不少离巢TVB的艺人到友台爆料，透露曾遭对手越轨行为，甚至被同事欺凌等，陈炜表示：「拍摄不多不少都会遇到，我都有过不愉快经历，所以都一直记住。」陈炜透露在ATV时期，曾与特约演员拍摄醉酒戏时，被对方借醉摸到不应该摸的地方，当时年纪轻，不懂得出声，问现在如何保护自己？她笑言：「手都斩咗佢！现在应该没人敢埋身，哈哈！」至于陈炜在《夫妻肺片》中爆料，曾被小鲜肉拍档力追，网民齐估是曾表示迷恋她、合作《多功能老婆》的王梓轩，她在网上代为否认，今日再开腔：「不是王梓轩，是与他合作前更早的事，虽然他也算是小鲜肉，但他如角色一样，是正人君子，好斯文。（有和他沟通吗？）有，王梓轩讲笑说，竟然不是我呀！哈哈！」谈到拒绝与小鲜肉发展「姊弟恋」，陈炜称：「不适合的事就不要发生了。」