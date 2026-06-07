大S前夫汪小菲爱子百日宴曝光 马筱梅囝囝「汪吉辰」破例不排「希」字辈　张兰曝光婆媳关系

台湾已故女星徐熙媛（大S）的商人前夫汪小菲，再年前与台湾网红马筱梅（Mandy）再婚，今年初诞下一子，BB仔已经三个月大。马筱梅昨日（6日）在社交平台公开为儿子举行百日宴的照片，并曝光汪小菲细仔的名字。

汪小菲夫妇在北京办百日宴

汪小菲的第二任太太马筱梅昨日在IG的限时动态出PO，曝光在北京一座充满古典韵味的传统大宅，为囝囝举行百日宴。现场布置以粉白与金色为主调，既温馨又不失典雅。现场摆放一幅写著「汪吉辰平安无忧，百日之喜」的题字屏风，曝光汪小菲的儿子名为「汪吉辰」，打破汪小菲与大S徐熙媛仔女以「希」字辈改名风格。

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张兰粉难掩抱孙喜悦

在百日宴上，汪小菲一家三口同以淡色系打扮现身。汪小菲穿上卡其色西装，内搭白色圆领上衣，展现休闲绅士风。太太马筱梅象牙白披风式长礼服，风格素雅，产后修身状态极佳。而向来气场十足的汪小菲母亲张兰，当日则换上粉红色的打扮，显得格外年轻且喜庆。

张兰对于新孙仔汪吉辰爱不释手，席间不仅满场飞招待宾客，更频频与新抱马筱梅温馨互动。二人不时凑在一起逗弄著小吉辰，张兰望向孙仔的眼神充满慈爱，脸上挂住笑容，婆媳关系看起来相当融洽。

汪小菲开心再为人父

再做人父的汪小菲对囝囝父爱泛滥，而汪吉辰在妈妈马筱梅怀里亦十分乖巧，完全未见哭闹。汪小菲接过儿子时，小心翼翼地紧紧抱在怀中，望住儿子的眼神充满宠溺，不时露出温柔的微笑。汪小菲的囝囝五官酷似母亲马筱梅，但侧脸却与爸爸汪小菲有几分相似，完美遗传父母的优良基因。

汪小菲与大S徐熙媛曾有过一段十年婚姻，育有一女一子汪希玥及汪希箖。自2021年离婚后，汪小菲的一对仔女跟随大S在台湾生活。汪小菲为细仔搞百日宴，不少网民关心大S的仔女有否出席，是否已见过同父异母的弟弟。

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