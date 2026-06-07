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IU李栋旭遭网民为南韩选举表态 朴宝英直斥「奇怪的人」表明不受影响

影视圈
更新时间：18:45 2026-06-07 HKT
发布时间：18:45 2026-06-07 HKT

南韩于6月3日举行全国地方选举，岂料首尔多个投票所相继传出选票严重不足的事件，令部分选民未能投票。大批民众连日在蚕室举行示威，部分网民甚至叫艺人表态，包括朴宝英、IU等人。

IU去年善举竟成原罪

演员李栋旭的社交网留言区同样遭大批网民涌入，纷纷留言「请向这次抗议选举舞弊的集会派送咖啡吧」、「国民主权遭到侵害，为何你保持沉默」、「请发表意见」等，强烈要求他表态。国民天后IU（李知恩）则成为是次风波的最大箭靶。事缘去年南韩爆发大规模弹劾尹锡悦示威期间，IU曾低调在集会现场附近的店家提前结清面包、热汤饭与饮料的费用，暖心举动在当时广受赞扬。不料善举竟成原罪，大批示威支持者涌入IU社群平台，强烈要求她比照过去自掏腰包，预付附近店家咖啡与面包以支援示威者。 此举随即引发IU粉丝强烈反弹，斥责「以前送暖是她贴心，现在强逼给予叫作抢劫！」，直指是次行为根本是情绪勒索。朴宝英、赵寅成等多名艺人同样被要求就选举争议公开表态，朴宝英在收费粉丝平台表明不受影响：「我看了Bubble（社交平台）才知道，奇怪的人，不用担心，打击不大。」

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